Encuentran el cuerpo calcinado de un hombre en una finca de Torre Alháquime

Por el momento, no han trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso, que están siendo investigadas

Torre Alháquime, en foto de archivo. L.V.

Un hombre, del que no han trascendido más datos, ha sido localizado esta tarde calcinado en una finca situada en la localidad gaditana de Torre Alháquime, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 1-1-2 ha recibido sobre las 16:15 horas varios avisos que alertaban del hallazgo de una persona calcinada en una finca localizada en la zona de El Pilar de Niza y Las Pastosas. Desde el 1-1-2 se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Por el momento no han trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso, que están siendo investigadas.

