El Infoca mantiene en Tarifa cinco autobombas y cinco grupos de bomberos tras estabilizar el incendio

Imágenes de lo cerca que ha estado el fuego de las casas. A12 de agosto de 2025.

LA VOZ DE CÁDIZ Tarifa 13/08/2025 a las 09:48h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El servicio de extinción de incendios Infoca mantiene en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), donde el incendio está ya estabilizado y en fase de preemergencia situación operativa 0, cinco autobombas, una unidad médica, cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y tres técnicos de extinción, encargado y de medio ambiente, respectivamente.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, explicaba este martes que se ha completado el retorno de todas las personas que habían sido desalojadas a causa del fuego. Sanz agradecía la «paciencia y colaboración» de los afectados por este incendio declarado el pasado lunes, al tiempo que daba la enhorabuena a los dispositivos por «su gran labor».

El consejero recalcaba que «todavía queda mucho trabajo, pero hemos avanzado». Además, valoraba que se ha logrado llegar a este punto «sin ningún tipo de daño material significativo y sin daños para la salud de las personas». «Esto parece un milagro después de ver cómo las llamas estaban prácticamente encima de las casas«, subrayaba. »Una vez más Andalucía ha vuelto a dar ejemplo de unidad, suma y consenso para trabajar juntos, principalmente para defender y proteger a los ciudadanos, así como de dar respuesta eficaz ante una eventualidad tan difícil y compleja como esta«, concluía.

El pueblo de Zahara de los Atunes, entidad local autónoma de Barbate (Cádiz), se ha volcado con las personas que tuvieron que ser desalojadas el lunes de sus viviendas y hoteles por el incendio en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa, una ola de solidaridad en una jornada llena de nervios e incertidumbre para los afectados.