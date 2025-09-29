Los increíbles sueldos de algunos militares de Estados Unidos que están en la Base Naval de Rota: algunos superan los 400.000 dólares al año

El ejército de Estados Unidos es una de las instituciones más importantes del mundo. Cuenta con más de un millón de miembros que realizan operaciones por todo el planeta con el objetivo de asegurar la defensa del país norteamericano, como es el caso de los militares destinados en la Base Naval de Rota. Por esta razón, el Gobierno estadounidense destina cada año un presupuesto cercano a los mil millones de dólares para el mantenimiento del ejército.

Además, para fomentar que los jóvenes se alisten, Estados Unidos también ofrece una serie de ventajas a los soldados y unos sueldos muy competitivos. Algunos, incluso, pueden alcanzar las seis cifras, pues se trata de personas que realizan labores muy concretas y específicas dentro del ejército que requieren de gran destreza. De entre todos ellos, existen tres rangos que reciben los sueldos más altos del ejército de los Estados Unidos

Operadores del SEAL Team 6

Dentro del ejército de los Estados Unidos hay un grupo especial llamado United States Naval Special Warfare Development Group. Esta unidad está considerada con una de las más importantes dentro del ejército estadounidense y se encargan de realizar operaciones relacionadas con la lucha antiterrorista y el rescate de rehenes.

Imagen de archivo de soldados estadounidenses AFP

Una de sus misiones más conocidas fue la muerte de Osama Bin Laden en 2011. Se trata de un grupo que está compuesto por un reducido número de soldados, entre 200 y 300, que tienen un salario de 110.000 dólares al año.

Psiquiatra militar

Aunque no están considerados como soldados, desempeñan una labor fundamental dentro del ejército. Los psiquiatras se encargan de atender a los militares que padezcan algún tipo de enfermedad mental, emocional o alguna inestabilidad situacional. En algunos casos, su sueldo puede llegar a los 350.000 dólares al año.

Cirujano militar

Los cirujanos están considerados como unas de las personas más importantes dentro del ejército. Son los encargados de realizar operaciones, cirugías y tratamientos médicos, asegurando así la salud y el bienestar de los soldados. El personal médico, además, tiene que viajar a veces a diferentes lugares del mundo para poder realizar un trabajo que, a veces, desempeñan en condiciones dificultosas. Es el motivo por el que algunos de estos cirujanos pueden llegar a recibir salarios superiores a los 400.000 dólares al año.

Todos los profesionales que trabajan en estas ramas del ejércitoreciben un sueldo tan elevado debido a la gran responsabilidad que tienen dentro del ejército de Estados Unidos, desempeñando una labor fundamental que el Gobierno premia con un salario a la altura.