Los marines de Estados Unidos que están en la Base Naval de Rota revelan qué es lo que más les gusta de Cádiz: «Un lugar inolvidable»

Los marines de Estados Unidos revelan qué es lo que más les gusta de Rota y El Puerto

En pocos lugares del mundo se vive mejor que en Cádiz. Los diferentes municipios de la provincia ofrecen una calidad de vida única que cautiva a todas las personas que tienen la oportunidad de descubrirlos, como es el caso de los marines que se encuentran en la Base Naval de Rota.

Desde la inauguración de estas instalaciones en 1953, los estadounidenses han encontrado un auténtico hogar en este municipio gaditano. Los marines que habitan en la base se han convertido prácticamente en ciudadanos de Rota que disfrutan de las muchas ventajas que ofrece el pueblo como cualquier otro roteño más.

La opinión de los marines sobre Cádiz

Los soldados estadounidenses de la base naval de Rota están tan encantados con la calidad de vida que han encontrado en el municipio que incluso lo han reflejado en el Mando de Sistemas Navales de Estados Unidos (NAVSEA). En la web oficial de este organismo se incluye un apartado en el que los marines explican cómo está siendo su experiencia en Rota.

Algunos de los aspectos que más han destacado son la hospitalidad, cercanía y calidez de los roteños y la gran riqueza cultural del municipio, al que han descrito como «un lugar inolvidable y una oportunidad única» para vivir. También se indica que para los soldados supone un gran valor tener la posibilidad de compartir con sus amigos y familiares estos aspectos de la cultura española.

Imagen de marines en la Base Naval de Rota la voz

Esto es lo que más destacan

En la valoración que los marines hacen de Rota en la web de NAVSEA se afirma que otra de las ventajas que ofrece el municipio es su ubicación, ya que se encuentra cerca de ciudades importantes como Sevilla, Granada o Madrid, además de otros países como Marruecos, Portugal o Italia.

Las playas, el patrimonio histórico y la gastronomía, reconocida en todo el mundo, han sido otros aspectos que también han destacado los soldados estadounidenses, haciendo referencia concreta a Rota y El Puerto de Santa María, los dos municipios que más suelen frecuentar.

El estilo de vida de la provincia de Cádiz es muy distinto al de Estados Unidos y mucho mejor en varios aspectos, como han podido comprobar los marines que se encuentran en la base naval de Rota y que están disfrutando de una experiencia única, como ellos mismos han indicado en la web de NAVSEA donde están compartiendo sus vivencias en tierras gaditanas.