¿Cuánto cobran los militares de Estados Unidos que están en la Base Naval de Rota? Estos son los sueldos de los soldados y los sargentos

Ser militar en Estados Unidos es mucho más que una simple profesión. Se trata de un trabajo de gran responsabilidad que supone todo un orgullo para los jóvenes estadounidenses que deciden alistarse en el ejército. Todos ellos, además, obtienen una serie de ventajas por el simple hecho de ser soldados, como el acceso a la asistencia sanitaria y a la educación de forma gratuita o la exención de pagar ciertos impuestos.

En cuanto al sueldo, el Ejército de Estados Unidos establece cada año en su página oficial las tablas de salarios que perciben los militares, incluyendo a los que están destinados en la Base Naval de Rota. Según estipula dicha tabla, la cantidad que reciben los soldados depende del rango que tengan dentro del ejército y de los años que llevan prestando servicio.

Estos son los sueldos de los militares estadounidenses

Como se indica en la web del ejército estadounidense, los soldados que forman parte de la Armada trabajan a tiempo completo y reciben un sueldo base competitivo de forma mensual. Además, pueden optar a diferentes bonos, prestaciones y otros beneficios que en algunos casos pueden alcanzar un valor de 50.000 dólares. Estos son los sueldos base que reciben los militares de forma anual:

Militares con menos de dos años de servicio Soldados E1: 25.297,20 dólares

Soldados E2: 28.353,60 dólares

Soldados de primera clase E3: 29.815,20 dólares

Especialista o Cabo E4: 33.026.40 dólares

Sargento E5: 36.018 dólares

Sargento mayor E6: 39.319,20 dólares

Militares con cuatro años de servicio Soldados E1: 25.297,20 dólares

Soldados E2: 28.353,60 dólares

Soldados de primera clase E3: 33.609,60 dólares

Especialista o Cabo E4: 38.451,60 dólares

Sargento E5: 42.206,40 dólares

Sargento mayor E6: 47.037,60 dólares

Militares con seis años de servicio Soldados E1: 25.297,20 dólares

Soldados E2: 28.353,60 dólares

Soldados de primera clase E3: 33.609,60 dólares

Especialista o Cabo E4: 40.096,80 dólares

Sargento E5: 45.165,60 dólares

Sargento mayor E6: 48.967,20 dólares

Militares con ocho años de servicio Soldados E1: 25.297,20 dólares

Soldados E2: 28.353,60 dólares

Soldados de primera clase E3: 33.609,60 dólares

Especialista o Cabo E4: 40.096,80 dólares

Sargento E5: 48.261,60 dólares

Sargento mayor E6: 53.326,80 dólares

Otras ventajas

Además de percibir un sueldo base que puede ser mayor en función de las bonificaciones, los militares estadounidenses también pueden acceder a otros beneficios muy interesantes. Disponen de 30 días de vacaciones pagadas, pueden acceder a diversas actividades de recreación y cuentan con un seguro de vida que se mantiene activo mientras estén de servicio. También tienen la opción de contratar un seguro durante un periodo de tiempo tras dejar el ejército.

Los marines de Estados Unidos revelan qué es lo que más les gusta de Rota y El Puerto antonio vázquez

Los militares, además, cuentan con la posibilidad de poder estudiar una carrera universitaria de forma gratuita mientras están de servicio o durante los 10 años siguientes a cesar su actividad. Otra de las ventajas es que el ejército ofrece a todos los militares un seguro médico y dental mientras se encuentren activos.

Son algunas de las ventajas que pueden obtener los militares de la Armada de Estados Unidos, como es el caso de los soldados que están destinados en la Base Naval de Rota. Estos últimos, además, pueden disfrutar también de la fantástica calidad de vida que ofrece el municipio gaditano.