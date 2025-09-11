Los soldados estadounidenses de la base de Rota pueden comprar los coches más baratos en España por esta sorprendente razón

Los militares estadounidenses han encontrado en Rota un lugar único para vivir. En esta localidad gaditana pueden disfrutar de una calidad de vida extraordinaria. Su clima, su ambiente, sus playas o su fantástica gastronomía son algunos de los aspectos que cautivan a los marines norteamericanos que están destinados en la Base Naval de Rota.

Aunque estos, en algunas ocasiones, también tienen que hacer algunos sacrificios cuando llegan al municipio para adaptarse a las peculiaridades de nuestro país. Uno de ellos está relacionado con el uso de coches propios, pues algunos de los modelos más utilizados en el país norteamericano no son del todo recomendables en España.

El problema de los coches estadounidenses

En Estados Unidos es muy habitual el uso de pickups, camionetas y todoterrenos como podrían ser el Chevy SIlverado o Ford F. Se trata de una serie de vehículos que son conocidos por su gran tamaño y que están pensados para ser conducidos en carreteras y lugares amplios.

Esto puede suponer un problema en el caso de España, pues muchos de los municipios de nuestro país tienen calles estrechas donde los vehículos de gran tamaño pueden tener dificultades. La propia Armada estadounidense, de hecho, advierte a los militares de que la conducción fuera de la base puede ser complicada con este tipo de coches, invitándoles a comprar otro coche que sea más pequeño y fácil de manejar por la provincia de Cádiz.

Imagen de un Chevrolet Silverado CHEVROLET

La ventaja para los militares

Para fomentar que los militares estadounidenses compren coche en España se les concede una pequeña ventaja económica: la posibilidad de comprobar vehículos sin tener que pagar el IVA, con el ahorro que esto supone. La propia Armada, incluso, les anima a que no importen sus coches desde Estados Unidos y que los compren en nuestro país.

El carnet de conducir en España

Los militares estadounidenses de Rota también deben tener en cuenta otro aspecto muy importante: el carnet de conducir. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el permiso de conducción de Estados Unidos no es válido en España, por lo que todos los soldados deben tramitar un documento en territorio nacional que les permita conducir por las carreteras del país. Esta tramitación, además, incluye un pequeño curso sobre las normas de tráfico españolas.

Son una serie de aspectos a tener en cuenta por parte de los militares norteamericanos, que desde 1953, cuando se inauguró la Base Naval de Rota, han convertido a esta localidad gaditana en su nuevo hogar.