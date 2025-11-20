En vídeo: Las imágenes nunca vistas que deja para la historia el simulacro de tsunami en Cádiz

«¡El simulacro!, ¡hijo el simulacro!», «¡Ah... eso es... claro, era hoy!». La tranquilidad de uno de esos típicos de bares del centro de Cádiz con olor a tostada y café se veía de repente interrumpida cuando por un instante, justo a las 10.14 horas de la mañana, un estruendoso tono en los móviles rompía esa calma de cada día. Porque este jueves era un día especial. Un día en el que Cádiz hacía historia al albergar el mayor simulacro que se ha hecho en la historia de España para saber combatir un posible maremoto. El mismo que estuvo a punto de destruir la ciudad el 1 de noviembre de 1755 tras el terremoto de Lisboa.

Y así lo ha contado y lo ha podido captar LA VOZ durante el tiempo que ha durado este gran ensayo. Como en la Caleta, o en la playa de Santa María se pasaba de la calma a los rescates y auxilios en alta mar, el aviso a los surfistas, o como de repente en la calle, en sus casas, los gaditanos cogían sus teléfonos todos a la vez para ver que eso que estaba sonando de esa manera tan insistente era esa comentada alerta. «Hacen bien en instruir a la población...», decía una vecina mientras que la popular Petróleo tomaba su cafecito en una terraza y preguntaba si estaban tocando las campanas.

Curiosos en todos los escenarios

Las secuencias continuaban. Y también los frames de nuestras cámaras. Sin ninguna duda hoy era el tema de conversación en Cádiz. El simulacro de tsunami, además de dejarnos recomendaciones de actuación ante la posibilidad de que se diera la situación en la realidad, también ha dejado numerosas imágenes y anécdotas que quedarán para la historia de la ciudad.

Momento de la llegada del mensaje de alarma a los móviles ANTONIO VÁZQUEZ

Los escolares, evacuados a la plaza de San Antonio y a la plaza Mina se entremezclaban con los curiosos ante este ejercicio y los cafés de media mañana en las terrazas en una jornada fría pero soleada. Nueve minutos han tardado los centros en llegar a sus respectivos de encuentro. Una salida calmada y ordenada, pero acompañada de más alegría por un tiempo sin clases que de preocupación por un posible tsunami.

Y, como no podía ser de otra manera, la playa también ha sido escenario de este simulacro. Santa María del Mar ha sido desalojada para los ensayos de rescates en el mar y en el espigón. Muchos curiosos observando desde arriba con la tranquilidad de que lo de este jueves era tan solo un simulacro.

FRANCIS JIMÉNEZ

Y, para concluir, llegaron las valoraciones y los agradecimientos, no solo a las más de 20.000 personas que han participado en este ejercicio entre voluntarios y servicios de emergencia, sino también a las administraciones participantes y a la respuesta de la ciudadanía.

Más temas:

Cádiz