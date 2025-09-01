Emilia es de Cádiz y afronta la cada vez más inminente vuelta al cole con tres hijos que 'armar' de uniformes y material: Rodrigo, de 11 años, Manuela, de seis, y la pequeña Gloria, de dos.

«Teniendo en cuenta que tengo tres hijos, lo primero que hago es buscar en rebajas el tema de los zapatos, los tenis.... Se buscan en rebajas con un numerito más para que aguanten durante el curso. Los tenis del niño, eso lo sabemos todas las madres, poco dura si juegan al fútbol», adelanta.

«Luego, en lo que se refiere al material escolar, está claro que hacemos un estudio desde junio para ver la opción más económica porque al final en septiembre se ven que son más caros. Yo ya los tengo y al buscarlos en junio te ahorras unos 30 euros. Eso en la parte de infantil. Si hablamos de la guardería para la pequeña, tiene un coste mayor, no en uniformidad, pero sí en gasto de materiales para las actividades y de la ropa cómoda para el día a día», añade Emilia.

A los niños les encanta jugar, pero las madres son expertas en hacer el puzle de todos los años cuando llega la vuelta al cole y logran que encajen todas las piezas para que el resultado sea el esperado: «A nivel uniforme, lo que suelo hacer es, cuando va acabando el año, comprar una talla más por si me hiciera falta para el año siguiente. También tiramos de recolecta de otras madres de años anteriores para intentar contrarrestar los gastos en septiembre, porque al final septiembre y octubre... Yo siempre digo que la cuesta de enero no existe, existe la cuesta de septiembre y octubre. Quienes no tengan uniforme alguno, tienen que comprarlo todo: mayas, camisetas, tema deportivo, de diario... Al final una cosa va compensada con la otra, sea el colegio público o concertado. Lo sé porque hablo con otras madres y al final, por mucho que queramos, el gasto es el mismo«.

«También está el gasto en maletas, mochilas... yo intento también buscar precios genéricos. Y luego algún caprichito en temas como el estuche, bolígrafos u otra cosa especial del día a día en el colegio o los deberes en casa. Tampoco le doy mayor importancia a la historia. Ahorro también buscando en rebajas el tema de las pegatinas y el sello para marcar todo el material del cole», piensa Emilia en voz alta.

«El desembolso económico es fuerte, sí, pero vamos intentando paliarlo desde mayo y hasta octubre o noviembre... previendo lo que va a venir el año que viene. Así, de esa manera, intentamos socavar un poco más el agujero. Al final salen cositas, tiras de abuelos para unos zapatos», concluye Emilia con voz de satisfacción por los deberes bien hechos.