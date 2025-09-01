Las familias gaditanas afrontan una vuelta al cole de más de 500 euros por niño

Al igual que cuando a uno se le van acabando las vacaciones dedica los últimos días de manera irrefrenable en pensar en el regreso al trabajo, cuando llega agosto no son pocos los padres que ya empiezan a darle vuelta en sus cabezas al mes de septiembre: a la vuelta al cole.

El regreso a las aulas de los hijos no van a ser una excepción a la hora de quejarse de lo cara que está la vida. Este año, el desembolso medio por alumno se sitúa en 501,26 euros, lo que supone un 2% más que en 2024 y un incremento acumulado del 18% en los últimos tres años. Esos son los datos que se desprenden de un estudio realizado por el comparador de precios online idealo.es.

No es un aumento drástico respecto al año anterior, pero representa una carga cada vez más difícil de asumir para las familias gaditanas en particular y españolas en general.

Se apunta que el 'kit' básico para la vuelta al cole incluye mochila (29,42 euros de media), chándal (26,07 euros), papelería (48,26 euros) y calzado deportivo (31,87 euros). Por su parte, el material digital se encarece: los libros digitales cuestan ya de media 192,5 euros, frente a los 182 euros de media que costaban en 2024.

En el estudio se resalta que el 30% de las personas encuestadas opta por comprar material escolar de segunda mano, mientras que el 25,5% ha tenido que recortar en gastos y dejar de comprar ciertos productos para poder afrontar este gasto anual. Además, el 24% recurre a ahorros y el 14% afirma recurrir a subvenciones estatales o regionales para poder acceder a estos productos.

Vemos cómo productos como el calzado deportivo o el chándal se abaratan este año especialmente por una buena temporada de rebajas que aún dura y que permitirá a las familias españolas comprar algunos productos rebajados.

En concreto, el chándal se abarata un 26% este año y las zapatillas son casi un 15 % más económicas que hace 12 meses. La mochila y material escolar se mantiene estable en cuanto a su precio.

El análisis revela que el mayor gasto lo generan los libros de texto, con un precio medio de 365,64 euros, un 7% más que en 2024. La tendencia alcista no solo se limita al formato físico: los libros digitales también han subido, pasando de 182 euros el año pasado a 192,5 euros en 2025.

Recomendaciones

Desde el comparador de precios online idealo.es se aportan cuatro consejos clave para reducir la factura escolar.

Por un lado, se recomienda comparar precios, tanto online como en tienda física. No hay que limitarse a una sola fuente de compra. Los comparadores online permiten identificar rápidamente las mejores ofertas, pero las tiendas físicas también lanzan promociones competitivas, especialmente en los días previos al inicio del curso.

Por otra, se aconseja reutilizar material del año pasado. Antes de lanzarse a comprar, conviene revisar mochilas, estuches y útiles escolares que aún estén en buen estado. Además de reducir el gasto, es una práctica que fomenta la sostenibilidad y enseña a los más pequeños la importancia de dar un segundo uso a los objetos.

Apostar por productos de segunda mano es otra opción interesante. Tanto en tiendas especializadas como en plataformas online, se pueden encontrar libros de texto, uniformes y otros materiales en perfecto estado a precios muy inferiores a los nuevos. Esta opción permite ahorrar de forma significativa sin renunciar a la calidad.

Y se deja claro que no está de más planificar y anticipar las compras. Las compras de última hora suelen ser más caras. Planificar con antelación, activar alertas de precio y adquirir el material de forma escalonada a lo largo del año permite aprovechar descuentos puntuales y evitar el golpe económico de concentrar todos los gastos en un mismo mes.

¿Cómo se las ingenian las familias españolas para cubrir la vuelta la cole 2025?, se preguntan desde idealo.es.

En la respuesta se resalta que el aumento de precios ha llevado a buscar soluciones creativas. La encuesta realizada a 1.086 familias desvela que se recurre a muchas y diferentes opciones para poder conseguir todo lo necesario para la vuelta a las aulas.

A saber. Un 30% compra material escolar de segunda mano. Un 25,5% afirma que ha dejado de comprar algún producto necesario porque no puede hacer frente a tanto gasto. Un 24% confiesa que tirará de ahorros para la vuelta al cole de 2025. Al menos un 14% accede a ayudas estatales o regionales y un 11% solicita ayuda económica a familiares.

Hasta un 7% ha tenido o tendrá que pedir un préstamo bancario o al consumo para poder comprar todos los productos. Este último dato se enmarca en un contexto de créditos al consumo disparados un 20% en el primer trimestre del año, según cifras del Banco de España.

Septiembre es un mes muy duro para los padres y madres debido a que la vuelta al cole supone un gasto extraordinario que muchas familias no pueden asumir fácilmente. Es todo un quebradero de cabeza.

Según una encuesta de Milanuncios, casi 8 de cada 10 de los padres y madres admite que la vuelta al cole les supone un esfuerzo económico. De hecho casi el 70% del total de los encuestados indica que tendrá que hacer algún ajuste en su economía para hacer frente a los gastos que se avecinan.

Fechas escolares

En la comunidad de Andalucía, el curso escolar 2025-2026 dará comienzo el lunes 1 de septiembre para el alumnado de Enseñanzas Deportivas, mientras que los estudiantes de Educación Infantil y Primaria iniciarán las clases el miércoles 10 de septiembre.

Por su parte, los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas comenzarán el lunes 15 de septiembre. Finalmente, el lunes 22 de septiembre se incorporarán los estudiantes de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Enseñanzas Artísticas Superiores, según detalla el calendario publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP) y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

De acuerdo con la Junta de Andalucía, el periodo de vacaciones de Navidad comenzará el 22 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 6 de enero de 2026, ambos inclusive. Además, el 7 de enero será día no lectivo en todas las provincias andaluzas, excepto en Granada y Málaga. Por otro lado, las vacaciones de Semana Santa se celebrarán del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, también ambos días inclusive.

Además, en el calendario escolar del curso 2025-2026 ya están establecidos varios días festivos en los que no habrá actividad lectiva. Entre ellos se encuentra el domingo 12 de octubre de 2025, Día de la Fiesta Nacional de España, cuya celebración se trasladará al lunes 13. También se incluye el sábado 1 de noviembre, Festividad de Todos los Santos; el sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; y el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Ya en 2026, el calendario contempla como no lectivo el sábado 28 de febrero, Día de Andalucía. Finalmente, el viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, también será festivo en todos los centros educativos andaluces.

Los días no lectivos varían según la provincia. Por ejemplo, además del 7 de enero, algunas provincias andaluzas como Almería, Córdoba, Huelva y Jaén celebrarán el Día de la Comunidad Educativa el 2 de marzo, mientras que Cádiz y Málaga lo harán el 27 de febrero. Ese día no habrá clases en los centros educativos de la provincia, formando parte de un puente festivo junto con el Día de Andalucía, que es el sábado 28 de febrero.

En cuanto a la finalización del curso 2025-2026, los estudiantes andaluces de Educación Infantil y Primaria concluirán las clases el lunes 22 de junio, al igual que el alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Además, cada municipio puede establecer sus propios días festivos y no lectivos, conforme a la normativa vigente en Andalucía. Por ello, la Junta de Andalucía ofrece en su página web un buscador de calendarios escolares, que permite consultar de forma personalizada los días festivos aplicables en cada localidad y centro educativo de la comunidad.

Estos son los días festivos que restan en Cádiz para este 2025:

-Martes 7 de octubre: Patrona de Cádiz (Local).

-Lunes 13 de octubre: Día siguiente a la Fiesta Nacional.

-Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

-Sábado 6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

-Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

-Jueves 25 de diciembre: Natividad del Señor.

Para el próximo año 2026, de nuevo volverán a ser festivos locales en Cádiz tanto el Lunes de Carnaval (16 de febrero) como el día de la Virgen del Rosario, 7 de octubre.

Aumento de las citas de psicología y psiquiatría infantil

Durante los primeros meses del curso escolar, septiembre y octubre, se produce un aumento de las citas de psicología y psiquiatría infantil de hasta un 25% con respecto al resto del año, según los expertos del grupo sanitario, Top Doctors.

En concreto, los expertos coinciden en que el periodo de adaptación a la vuelta al cole suele estar entre 2 y 4 semanas, aunque depende del niño y del entorno. Para hacer esta transición más fácil y motivadora, aconsejan positivizar el momento para que el menor tenga menos impacto mental durante el periodo, normalizar las emociones, y hablar del tema con naturalidad y entusiasmo.

«El mejor truco es reestablecer rutinas de sueño, comidas y reducción del uso de pantallas de forma progresiva antes del inicio del curso académico. El objetivo para los padres es que acompañen emocionalmente, sin ocultar o evitar el malestar existente, sino dando herramientas al menor para afrontarlo«, señala la especialista en Psicología Infantil y Juvenil, y miembro de miembros de Top Doctors Group, Èlia Sasot Ibáñez.

No obstante, si, tras cuatro semanas, el niño muestra signos de quejas físicas frecuentes como dolor de barriga o cabeza sin causa médica aparente, irritabilidad, llanto fácil, actitud desafiante, cambios en el sueño o el apetito, aislamiento o pérdida de interés por jugar o socializar, entonces Ibáñez recomienda acudir a un especialista.

Las causas que llevan a los más pequeños a consulta durante este periodo pueden ser la sintomatología ansiosa, los miedos, la tristeza persistente, la irritabilidad, las dificultades en las habilidades sociales y problemas de conducta, las dificultades de aprendizaje o problemas de atención y concentración.