Los habitantes de un pueblo de Cádiz recrean este fin de semana su enfrentamiento con las tropas napoleónicas

Imagen de la recreación histórica de El Bosque
Imagen de la recreación histórica de El Bosque la voz
Alejandro González

Alejandro González

Un pueblo de Cádiz realizará un viaje en el tiempo este fin de semana. Se trata de El Bosque, que vuelve a celebrar su tradicional Recreación Histórica, un evento en el que los habitantes del municipio recordarán con orgullo la valentía que demostraron durante el asedio de las tropas francesas en el año 1810.

La recreación, organizada por la Asociación Histórico Cultural Villa de El Bosque en colaboración con el Ayuntamiento, contará con más de 250 voluntarios y voluntarias que irán ataviados con ropa típica de la época y representarán con exactitud las escenas que ocurrieron en el pueblo durante este acontecimiento histórico.

Cuándo se celebra: fechas y programación completa del evento

La decimoquinta edición de la Recreación Histórica Villa de El Bosque tendrá lugar durante los días 14, 15 y 16 de noviembre. Los diferentes eventos, además, se desarrollarán a lo largo de cada una de las jornadas, como se ha podido conocer en la programación oficial compartida por el ayuntamiento.

Los habitantes de El Bosque disfrazados con ropa de época durante la recreación
Los habitantes de El Bosque disfrazados con ropa de época durante la recreación la voz

Viernes 14 de noviembre

  • 18.00 horas: Recreación Infantil

  • 18:45 horas: Desfile inaugural

  • 19.30 horas. Inauguración de la XIV Recreación Histórica de la Villa de El Bosque

  • 20.45 horas: Recreación histórica: El Bosque se levanta contra el invasor

Sábado 15 de noviembre

  • 11.30 horas: Pasacalles

  • 12.30 horas: Recreación histórica: llegada del guerrillero Andrés Ortiz de Zárate apodado «El Pastor»

  • 13.15 horas: Recreación histórica: vida cotidiana en El Bosque

  • 18.30 horas: Pasacalles

  • 19.00 horas: Recreación histórica: El rey José I Bonaparte llega a El Bosque

  • 19.20 horas: Representación teatral: Danza del Fuego

  • 20.00 horas: Recreación artística «Los desastres de la guerra»

Domingo 16 de noviembre

  • 11.30 horas: Pasacalles

  • 12.30 horas: Recreación histórica: vida cotidiana en El Bosque en mayo de 1820 y nueva venganza de las tropas francesas

  • 13.30 horas: Representación teatral

Un evento de gran importancia cultural para el municipio

Rubén Corrales, alcalde de la localidad, aprovechó la presentación del evento para animar a la ciudadanía a visitar El Bosque durante su tradicional Recreación Histórica. Un evento en el que los asistentes también podrán disfrutar del mercado tradicional y de la rica gastronomía del municipio.

Imagen de la presentación del evento
Imagen de la presentación del evento guía de cádiz

Se trata de un acontecimiento de gran interés turístico que ayuda a difundir la cultura, la tradición y la historia de El Bosque, como afirmó también Vanesa Beltrán, diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, durante el acto de presentación del evento.

