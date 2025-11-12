Los habitantes de un pueblo de Cádiz recrean este fin de semana su enfrentamiento con las tropas napoleónicas

Un pueblo de Cádiz realizará un viaje en el tiempo este fin de semana. Se trata de El Bosque, que vuelve a celebrar su tradicional Recreación Histórica, un evento en el que los habitantes del municipio recordarán con orgullo la valentía que demostraron durante el asedio de las tropas francesas en el año 1810.

La recreación, organizada por la Asociación Histórico Cultural Villa de El Bosque en colaboración con el Ayuntamiento, contará con más de 250 voluntarios y voluntarias que irán ataviados con ropa típica de la época y representarán con exactitud las escenas que ocurrieron en el pueblo durante este acontecimiento histórico.

Cuándo se celebra: fechas y programación completa del evento

La decimoquinta edición de la Recreación Histórica Villa de El Bosque tendrá lugar durante los días 14, 15 y 16 de noviembre. Los diferentes eventos, además, se desarrollarán a lo largo de cada una de las jornadas, como se ha podido conocer en la programación oficial compartida por el ayuntamiento.

Los habitantes de El Bosque disfrazados con ropa de época durante la recreación la voz

Viernes 14 de noviembre 18.00 horas: Recreación Infantil

18:45 horas: Desfile inaugural

19.30 horas. Inauguración de la XIV Recreación Histórica de la Villa de El Bosque

20.45 horas: Recreación histórica: El Bosque se levanta contra el invasor

Sábado 15 de noviembre 11.30 horas: Pasacalles

12.30 horas: Recreación histórica: llegada del guerrillero Andrés Ortiz de Zárate apodado «El Pastor»

13.15 horas: Recreación histórica: vida cotidiana en El Bosque

18.30 horas: Pasacalles

19.00 horas: Recreación histórica: El rey José I Bonaparte llega a El Bosque

19.20 horas: Representación teatral: Danza del Fuego

20.00 horas: Recreación artística «Los desastres de la guerra»

Domingo 16 de noviembre 11.30 horas: Pasacalles

12.30 horas: Recreación histórica: vida cotidiana en El Bosque en mayo de 1820 y nueva venganza de las tropas francesas

13.30 horas: Representación teatral

Un evento de gran importancia cultural para el municipio

Rubén Corrales, alcalde de la localidad, aprovechó la presentación del evento para animar a la ciudadanía a visitar El Bosque durante su tradicional Recreación Histórica. Un evento en el que los asistentes también podrán disfrutar del mercado tradicional y de la rica gastronomía del municipio.

Imagen de la presentación del evento guía de cádiz

Se trata de un acontecimiento de gran interés turístico que ayuda a difundir la cultura, la tradición y la historia de El Bosque, como afirmó también Vanesa Beltrán, diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, durante el acto de presentación del evento.