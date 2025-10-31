Felicidad Rodríguez: «Defender la profesión médica es defender al paciente y la calidad asistencial»

La nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) tomó posesión de sus cargos este viernes en una ceremonia celebrada en el Auditorio de la sede provincial, en un acto que reunió a una amplia representación institucional, universitaria y sanitaria.

Durante su intervención, la presidenta del COMCADIZ, Felicidad Rodríguez, subrayó «el protagonismo y el reconocimiento que corresponde a los médicos en nuestra sociedad», afirmando que «defender la profesión médica y sus competencias exclusivas es defender al paciente y la calidad asistencial».

Rodríguez destacó que los médicos son «interlocutores imprescindibles» para abordar los retos del sistema de salud y su sostenibilidad, y ofreció la colaboración de la corporación a la administración sanitaria «en un diálogo constante para resolver los problemas que afectan al ejercicio profesional, tanto en el sector público como en el privado, y en todos los ámbitos de la Medicina».

El acto fue inaugurado por el alcalde de Cádiz, Bruno García, quien destacó la histórica vinculación de la profesión médica con la ciudad desde la creación del Colegio de Cirugía en 1748. El regidor celebró que por primera vez una mujer presida la institución y tendió su mano al Colegio «para construir una ciudad más saludable y humana».

El presidente saliente, Juan Antonio Repetto, que ha dirigido el Colegio durante doce años, agradeció el apoyo recibido y el trabajo conjunto de las distintas juntas directivas, delegaciones y comisiones deontológicas, destacando que «todo ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo». Dirigiéndose a su sucesora, aseguró que «eres la persona idónea para presidir este Colegio, por aptitud, conocimientos, experiencia y talante».

Por su parte, el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), José María Rodríguez, elogió la «amplia experiencia, cercanía y compromiso con la profesión médica» de Felicidad Rodríguez, y afirmó que su presidencia «garantiza una etapa de continuidad, diálogo y servicio a los colegiados y a la sociedad gaditana».

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Alfonso Carmona, resaltó su apuesta por «fortalecer la cooperación entre Colegios y situar al médico en el centro de las políticas de salud», destacando su «liderazgo sereno, diálogo constructivo y visión de futuro».

En representación del Gobierno de España, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, reafirmó el compromiso con la financiación del sistema sanitario, el incremento de plazas MIR y la defensa de «una sanidad pública, universal y de calidad».

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ofreció «una mano tendida para trabajar juntos por mejorar la atención sanitaria», destacando los acuerdos alcanzados por la Junta de Andalucía en materia de personal y la nueva Oferta de Empleo Público del SAS para 2026, con 10.289 plazas, de las cuales 3.893 son de nueva creación.

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, felicitó a la nueva presidenta y le deseó «la mayor de las fortunas en su cometido», destacando su papel como referente de la profesión médica en la provincia. También tuvo palabras de reconocimiento para Juan Antonio Repetto y su equipo «por la brillante labor desarrollada durante los últimos años».

Antonio Vázquez

La nueva Junta Directiva está integrada, además de por la presidenta, por los vicepresidentes Antonio Ares, Julián López y Antonio Salat; Carmen Sebastianes como secretaria general y Pilar Moreno como vicesecretaria.

Vocalías

Entre las vocalías, figuran Antonio García (Atención Primaria), Josefa Luisa Ortega (Medicina Hospitalaria), Julio Infante (Ejercicio Privado), Blanca Pizarro (Médicos en Formación), Antonio Lorenzo (Jubilados), Beatriz Alonso (Promoción de Empleo), Manuel Ángel Gracia (Administraciones Públicas) y Ana Santaella (Médicos Tutores y Docentes).

Delegaciones Territoriales

En las Delegaciones Territoriales, Carmen Fidalgo lidera la sede de la Bahía de Cádiz, David Deblas la del Campo de Gibraltar, y Alfredo Michán la de Jerez-Sierra.

Asesorías de área

Como novedad, se incorporan las asesorías de área: María Gutiérrez (Programa PAIME), Juan Manuel García-Cubillana (Cooperación Internacional), Sebastián Quintero (Asociaciones de Pacientes), Antonio José Bascuñana (Acción Social), José María Ruiz (Coordinación con ONGs y Voluntariado) y Amalia Moreno (Estrategias de Igualdad).

El acto contó con la presencia de la vicepresidenta del Parlamento Andaluz, Ana Mestre; el vicepresidente de Diputación, Juan José Ortiz; el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell; el obispo de la Diócesis, Rafael Zornoza; representantes de la Delegación Provincial de Salud, Ayuntamiento de Cádiz, hospitales públicos y privados, mutuas, y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como con los presidentes de los Colegios de Médicos de toda Andalucía y miembros de la Junta saliente.

