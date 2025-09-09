Felicidad Rodríguez, nueva presidenta del Colegio de Médicos de Cádiz

La Dra. Felicidad Rodríguez Sánchez, colaboradora de LA VOZ, ha sido proclamada nueva presidenta del Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz (COMCADIZ). Así lo ha comunicado la Junta Electoral, que ha declarado electa esta candidatura conjunta, única que ha concurrido al proceso de elecciones a todos los cargos de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cádiz convocado el pasado 19 de agosto. Sucede en el cargo al Dr. Juan Antonio Repetto.

El también colaborador Antonio Ares Camerino será su vicepresidente primero. Las otras dos vicepresidencias son para Julián López Álvaro y Antonio Salat Martí. Mª Carmen Sebastianes Marfil será la secretaria general y Mª Pilar Moreno Paredes, la vicesecretaria.

Felicidad Rodríguez

La Dra. Felicidad Rodríguez Sánchez es actualmente Vocal de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) y de la Comisión de Deontología y Ética Médica del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y ha sido hasta ahora secretaria de la Comisión de Ética y Deontología Médica del Colegio de Médicos de Cádiz. Forma asimismo parte del Grupo de Trabajo 'Medicina y final de la vida' del Colegio de Médicos de Cádiz.

Felicidad Rodríguez es Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz. Ha realizado cursos de postgrado en el Institute of Child Health de la Universidad de Londres.

Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, con Premio Extraordinario de Doctorado, es Profesora de su Facultad de Medicina, de la que ha sido Decana. Su área de trabajo e investigación es la embriología y la genética médica.

Fue Directora de Relaciones Institucionales y Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. Es Directora de la sede del Campo de Gibraltar de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Codirectora del Máster Propio en Sanidad Marítima de la Universidad de Cádiz. Es editora de la revista Educación Médica (ELSEVIER).

Es External Expert de la European Education and Culture Executive Agency (EACEA) de la Comisión Europea. Profesora honoraria de la Universidad de Constanza, ha impartido docencia en la facultad de Medicina Agostino Gemelli y en las universidades de La Habana, Técnica de Loja y de Guayaquil en Ecuador.

Académica de Número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y de la Academia Médico-Quirúrgica Española, es vicepresidenta del Instituto de Academias de Andalucía.

Entre los reconocimientos recibidos destacan el Premio Medicina Gaditana 2019 del Colegio de Médicos de Cádiz, la Medalla de Virgili de la Facultad de Medicina de Cádiz, la Medalla de las 4 sinagogas sefarditas del Consejo de la Comunidad Sefardita de Jerusalén, la Medalla de Oro de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia y la Medalla de Plata de la Agrupación Española de Fomento Europeo.

Ha sido distinguida con la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco del Ejército de Tierra y es Madrina del Estandarte del RACTA 4.