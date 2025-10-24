«El éxito del despliegue 'Dédalo 2025' se debe al compromiso ejemplar de nuestras dotaciones»

El contralmirante Anontio González-Tanago y el comandante del buque Juan José Berizón, acompañados por el coronel Emérito Álvarez han anunciado la finalización de la tercera fase del despliegue 'Dédalo 2025', tras cinco meses de navegación en los que las unidades españolas han participado en ejercicios aeronavales y anfibios en aguas del Atlántico y América.

Durante este periodo, el grupo naval -formado por los buques Galicia, Canarias y Juan de Borbón, junto a un batallón reforzado de Infantería de Marina- ha desarrollado un intenso programa de operaciones con el objetivo de mejorar la interoperabilidad y el adiestramiento conjunto, además de fortalecer la cooperación internacional y la defensa de la Alianza Atlántica.

«Ha sido un periodo muy productivo en el que hemos podido cumplir todos los objetivos marcados», ha destacado el contralmirante González-Tanago. «El éxito se ha debido al compromiso y la voluntad de vencer de todas las dotaciones, cuyo comportamiento ha sido ejemplar».

Éxito en el Atlántico

El despliegue 'Dédalo', ha explicado el mando, permite a la Armada española demostrar su capacidad expedicionaria. Proyectar una fuerza naval lejos del territorio nacional durante largos periodos, manteniendo la operatividad y la capacidad de actuar tanto desde el mar como sobre tierra. «Son capacidades que muy pocas naciones de nuestro entorno poseen y que la Armada española mantiene y potencia cada día más», ha añadido.

Durante esta fase, la agrupación ha participado en el ejercicio UNITAS 66, el más antiguo del mundo en el ámbito naval, junto a 26 países, así como en los actos conmemorativos del 250 aniversario de la Marina de Estados Unidos. Estas maniobras conjuntas con unidades estadounidenses y de otras naciones aliadas han reforzado los lazos de cooperación y la interoperabilidad entre fuerzas.

González-Tanago también ha querido subrayar el vínculo transatlántico de España con la OTAN y la estrecha colaboración con la Marina y la Infantería de Marina estadounidenses: «España tiene un compromiso sólido con la Alianza Atlántica. La Armada española trabaja de manera muy unida con los aliados, tanto en ejercicios como en operaciones diarias».

El despliegue ha supuesto además un reto humano y logístico para los más de 700 efectivos que han vivido a bordo del 'Galicia' durante meses y a 4.000 millas de distancia. «Ha sido un desafío mantener la habitabilidad, la calidad de vida y todos los servicios necesarios para tanta gente, pero el resultado ha sido excelente. Volvemos todos sanos y salvos, muy satisfechos de la misión cumplida y con ganas de reencontrarnos con nuestras familias», ha concluido el contralmirante.