Cuaderno de viaje en el buque 'Galicia', últimas millas y una llegada muy esperada a Rota: «Ya estamos en casa»

El sol apenas asomaba por el horizonte cuando el buque 'Galicia', de la Armada Española, surcaba las últimas millas antes de alcanzar su hogar. A las seis de la mañana, el LPD (Landing Platform Dock) avanzaba por la Bahía de Cádiz, con la inconfundible Base Naval de Rota ya visible a proa. Dos intensos meses de navegación habían terminado, los que han conformado el despliegue 'Dédalo 25-3', una misión que ha llevado a marinos, infantes de marina y personal aéreo a aguas del Mediterráneo y Atlántico en ejercicios conjuntos con aliados de la OTAN.

En estas semanas de navegación, la dotación ha participado en ejercicios multinacionales de alta exigencia, poniendo a prueba la interoperabilidad con fuerzas de países aliados. Se llevaron a cabo simulacros de desembarcos anfibios, operaciones combinadas de apoyo aéreo, maniobras de reabastecimiento en la mar y ejercicios de defensa antiaérea. Cada jornada aportó nuevas experiencias y lecciones aprendidas, reforzando la preparación y cohesión de las unidades.

Ya pasadas las siete de la mañana, las primeras lanchas LCM-1E se desprendían del casco del Galicia. Los infantes de marina ponían rumbo al acuartelamiento de San Carlos, en San Fernando. Eran los primeros en tocar tierra, los primeros en regresar a casa tras semanas de maniobras, guardias y vida a bordo.

«Se echa de menos la rutina en tierra firme, pero también esto es muy familiar», comentaba un cabo mientras ajustaba su mochila antes del desembarco. En sus rostros, cansancio y satisfacción a partes iguales.

Tras el amanecer, el sonido característico de los rotores rompía la calma de la noche. Dos helicópteros SH-60 de la Flotilla de Aeronaves alzaban vuelo desde la cubierta del Galicia, saludando con un último giro sobre el buque antes de dirigirse a la base aérea. Eran las últimas maniobras antes del atraque definitivo.

Reencuentro en el muelle

En el muelle, decenas de familiares esperaban impacientes. Había pancartas, banderas, flores y muchas miradas buscando entre los uniformes el rostro querido. Los niños agitaban banderines con el escudo de la Armada; las parejas se aferraban a la valla intentando contener las lágrimas; los padres observaban con orgullo y alivio. Cuando la pasarela se tendió y el primer grupo descendió, el ambiente se llenó de aplausos, abrazos y emoción. «Dos meses parecen una eternidad cuando esperas a alguien en el mar», decía María, esposa de uno de los tripulantes, mientras sostenía a su hija pequeña. «Pero hoy ya está en casa».

La llegada del 'Galicia' marca el final de una etapa intensa y satisfactoria. El despliegue Dédalo 25-3 ha representado un esfuerzo colectivo de entrenamiento y cooperación internacional, en el que España ha reafirmado su compromiso con la defensa común y la preparación operativa de sus fuerzas armadas. Los ejercicios realizados han permitido mantener la capacidad de respuesta de la Armada, al tiempo que se han fortalecido los lazos con las marinas aliadas.

Pero más allá de los objetivos estratégicos, el regreso del Galicia simboliza algo más profundo: el reencuentro con la vida cotidiana, con las familias y con la tierra firme. En la mar se forjan los profesionales, dicen los veteranos; pero es en tierra donde se recuperan las sonrisas, donde la espera termina y donde el hogar vuelve a estar completo.

Con el buque ya amarrado, la dotación inicia un merecido periodo de descanso. Atrás quedan las guardias, las largas noches de navegación y los ejercicios sin descanso. Delante, los abrazos, las risas y la satisfacción del deber cumplido. Porque cada despliegue termina igual que empieza: con la ilusión de zarpar… y la emoción incomparable de volver.