Fuga frustrada en Puerto II: el reo tuvo en jaque a los trabajadores durante más de una hora

Fuga frustrada en el centro penitenciario de Puerto II gracias a la rápida intervención de los trabajadores.

ACAIP_UGT, sindicato mayoritario en prisiones, quiere poner en conocimiento de la sociedad los hechos ocurridos en el centro penitenciario de Puerto II en el que los funcionarios del servicio de noche consiguieron frustrar una fuga del penal. Intervino también el negociador de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron la pasada noche, cuando el preso L.M rompiendo parte del muro de debajo de la reja de la ventana, lo que evidencia el grave deterioro de las instalaciones de Puerto II, logró salir de su celda y encaramarse al tejado.

Los funcionarios, que se percataron de lo que estaba ocurriendo llegaron a agarrarle de una pierna pero el preso consiguió zafarse y continuar con su intento de huida.

Otros funcionarios y el jefe de servicios se personaron en el lugar para disuadir el preso y que depusiera su actitud. El interno, visto que no tenía opciones de huida, amenazaba con tirarse desde el tejado llegando a descolgarse en diversas ocasiones en las que estuvo a punto de caer al vacío.

Ante la situación de peligro, los funcionarios de la prisión de Puerto II han mostrado su valía, llegando a poner en riesgo su integridad física accediendo al tejado, que estaba resbaladizo debido a la humedad de la noche.

El reo tuvo en jaque a los trabajadores durante más de una hora. Gracias al encomiable trabajo de mediación realizado por los funcionarios de Puerto II, y apoyados por Policía Nacional, finalmente el interno depuso su actitud y bajó por su propio pie.

La seguridad en las prisiones depende de varios factores, uno de ellos es la labor de vigilancia activa que realizan los trabajadores y otro los elementos de seguridad pasiva, como son los muros y concertinas, entre otros. En esta ocasión solo la labor de los funcionarios ha sido la que ha evitado que la fuga llegara a producirse, ya que las instalaciones, que datan de 1984, han demostrado que están en mal estado dada la facilidad con la que el preso ha podido manipular las rejas y realizar un pequeño butrón por el que salir de su celda.

Es necesario que se actualicen las instalaciones de los centros penitenciarios, y evitar que hechos como los ocurridos en Puerto II vuelvan a suceder.