Batalla campal en Puerto III: un preso violento ataca con una cuchilla a internos y funcionarios

Durante la tarde del domingo, el interno C.E., conocido por su historial de comportamiento violento, se vio envuelto en un altercado generalizado tras una discusión con otros reclusos en la prisión de Puerto III en El Puerto.

El enfrentamiento, según se apunta desde ACAIP-UGT, degeneró en una auténtica batalla campal, donde este interno, armado con una cuchilla artesanal, atacó de forma indiscriminada tanto a internos como a los funcionarios que intentaban poner orden.

ACAIP-UGT asegura que «el uso de objetos contundentes como sillas, palos y cubos de basura convirtió el módulo en un escenario de violencia descontrolada».

Y añade, en un comunicado remitido a este periódico:

«Este episodio no es un caso aislado, sino el reflejo de una situación estructural crítica y prolongadamente denunciada por esta organización sindical:

-Sobrepoblación extrema en el Módulo 4, que alberga a más de 90 internos de perfil muy conflictivo, incompatible con las condiciones mínimas de seguridad.

-Internos clasificados previamente en primer grado, reincidentes en conductas violentas, están siendo reubicados en régimen ordinario, sin que haya variado su actitud, por lo que requieren un mayor control.

-La apertura del Módulo 7 como módulo residencia, lejos de mejorar la situación, ha supuesto el incremento de población, sin que se haya reforzado la dotación de medios materiales ni humanos.

Desde ACAIP-UGT denunciamos que Puerto III es un polvorín que desde la Dirección General de Ejecución Penal, al frente de la cual se encuentra Miguel Ángen Vicente Cuenca, se niegan a desactivar. Este último incidente pudo haber acabado en tragedia.

Y lo peor: si no se actúa de inmediato, es sólo cuestión de tiempo que vuelva a ocurrir algo similar o peor.

Exigimos al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias:

1. El refuerzo inmediato de la plantilla en Puerto III y redimensionamiento de la relación de puestos de trabajo, con especial atención a los módulos conflictivos.

2. La reclasificación adecuada de los internos peligrosos, garantizando la seguridad de trabajadores y del resto de la población reclusa.

3. Una auditoría urgente de los recursos y protocolos de seguridad en el centro.

4. El reconocimiento real del Cuerpo de Funcionarios de Prisiones como Agentes

de Autoridad, una medida ya reclamada desde hace años, vital para garantizar su

protección.

Los funcionarios de prisiones somos profesionales comprometidos con la reinserción y la seguridad, pero no podemos seguir trabajando en sin respaldo ni protección.

Lo ocurrido el pasado domingo es consecuencia directa de la dejación de funciones por parte de la Administración. Hoy hablamos de heridos. Mañana, si no se actúa, podríamos lamentar consecuencias irremediables.

Por la seguridad en los centros penitenciarios, por la dignidad de sus trabajadores: basta ya de mirar hacia otro lado«.