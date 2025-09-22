El ejército de Estados Unidos publica los requisitos para ser militar en la Base Naval de Rota: ¿Te puedes alistar si eres español?

Soldados de Estados Unidos en la Base Naval de Rota

Estados Unidos ofrece una serie de ventajas muy interesantes para todas las personas que deciden alistarse en el ejército. Además de tener unos salarios muy competitivos, los militares del país norteamericano tienen varios beneficios que están relacionados con la atención médica, la educación y la jubilación.

Es el motivo por el que cada vez son más los jóvenes que deciden alistarse como soldados, aunque para ello, es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por el ejército de Estados Unidos. El más importante de todos ellos es tener la nacionalidad estadounidense, aunque no es el único.

¿Se puede alistar una persona española?

Según establece el ejército de Estados Unidos, todas las personas que estén interesadas en alistarse deben cumplir un requisito principal: tener la ciudadanía estadounidense. En el caso de las personas que sean de otros países, deben demostrar tener un estatus migratorio legal o regulado. Es decir, si un español quisiera alistarse como soldado debería conseguir la nacionalidad.

Miembros de la marina estadounidense en la base naval de Rota EFE

También existe otra opción que sería conseguir la Tarjeta de Residente Permanente, conocida como Green Card. Todas las personas que estén en posesión de este documento pueden alistarse sin ningún problema.

El idioma y la edad

En el portal usa.gov se indican el resto de requisitos necesarios. En primer lugar, las personas interesadas en ingresar en la Armada deben hablar, leer y escribir en perfecto inglés. En cuanto a la edad, cada rama del ejército establece su propia franja:

Requisitos de edad Fuerzas aéreas: entre 17 y 39 años

Ejército: entre 17 y 35 años

Guardia costera: entre 17 y 31 años

Cuerpo de marines: entre 17 y 28 años

Marina: entre 17 y 39 años

Fuera espacial: entre 17 y 39 años

En este caso, para poder alistarse y llegar a prestar servicio en la Base Naval de Rota, los interesados deberían tener entre 17 y 39 años, además de cumplir con el resto de requisitos establecidos por el ejército.

Educación y salud

Otro de los requisitos fijados por el Gobierno de Estados Unidos está relacionado con la educación. Para poder alistarse en el ejército es necesario superar un examen de aptitud vocacional para las Fuerzas Armadas, además de contar con una titulación que acredite estudios de enseñanza secundaria. En caso de disponer de un título universitario, incluso, el aspirante podría aspirar a ser oficial.

Only a few have what it takes to earn the scroll. 🎖️



These warriors have passed the rigorous Ranger Assessment Selection Program (RASP) and are now part of the elite 75th Ranger Regiment.



Watch this powerful graduation speech honoring their grit and determination.



📽️… pic.twitter.com/8bYq5gwJcs — U.S. Army (@USArmy) May 2, 2025

El último requisito está relacionado con la salud, ya que los aspirantes deben superar una serie de pruebas médicas y físicas para demostrar que se encuentran en un nivel óptimo y pueden ofrecer el servicio militar con garantías.

Las personas que cumplan con todos estos requisitos pueden alistarse al ejército de los Estados Unidos. Una profesión de gran responsabilidad que podrían llegar a desempeñar en la Base Naval de Rota si consiguen ser destinados allí.