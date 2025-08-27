¿Hasta cuándo durará la mar de fondo en Cádiz?

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha alertado de que se espera que el fuerte oleaje en las costas de Cádiz por el mar de fondo se mantenga hasta la noche del jueves 28 de agosto. Desde el servicio de emergencias también han hecho una llamada a la precaución a odas las personas que acudan a las playas o que vayan a realizar alguna actividad náutica.

Cabe recordar que la bandera roja prohíbe el baño, en este caso, por la presencia de fuertes corrientes que puede resultar peligrosa. De hecho, ya en la jornada del martes, el personal de salvamento tuvo que realizar varios rescates en playas de Cádiz, El Puerto, Conil o Chiclana.

Este miércoles, las banderas rojas han lucido en buena parte del litoral gaditano por el riesgo de la mar de fondo para los bañistas. La tormenta Erin, que se encuentra en medio del Atlántico es la provocadora de este fuerte oleaje. A esto hay que sumar las llamadas mareas vivas de agosto con pleamares elevadas. Esto ha dejado impactantes imágenes, como el agua llevándose una pasarela y un chiringuito en la playa del Pirata en Caños de Meca.

Miércoles de banderas rojas

Desde primera hora, Barbate prohibía el baño en todas sus playas, Zahara, Zahora y Caños de Meca. La misma decisión se tomaba en Conil, Chiclana, San Fernando o Tarifa. En Cádiz, las banderas rojas llegaron a mediodía en todas las playas excepto en La Caleta. En El Puerto de Santa María, Punta Brava, Las Redes y El Buzo, fueron las playas que vieron el rojo.

Chipiona y Rota abrieron los servicios de playa en amarillo, aunque con la posibilidad de cambiar la situación en función de las circunstancias y con una llamada a la precaución.

Este jueves, según las advertencias de los servicios de emergencia y meteorológicos, volverá a ser una jornada con protagonismo para las olas y las corrientes, por lo que es previsible que, nuevamente, se prohíba el baño para evitar peligros.

De cara al fin de semana, las previsiones mantienen el viento de poniente, aunque con menor fuerza. Las temperaturas aumentarán ligeramente por lo que, el último fin de semana de agosto parece que será idóneo para disfrutar de la playa.