Dirigía dos 'narcopisos' de cocaína y heroína en la Sierra de Cádiz a los tres meses de salir de prisión por lo mismo

La reincidencia vuelve a dejar como sello, como rastro, otro operativo contra el tráfico de drogas que han realizado los agentes de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz. De nuevo, los detenidos no eran 'principiantes', y otra vez sus historiales dejan claro que la reinserción no ha sido el camino que han elegido tras salir de la cárcel. La Guardia Civil ha realizado una nueva investigación contra el 'menudeo' en la Sierra de Cádiz cerrando un activo punto de venta y deteniendo por ello a tres personas. El cabecilla, según recalcan desde la Benemérita, había salido de prisión hace tan solo unos meses. Había estado preso por lo mismo. Por traficar.

Según informa en una nota, los arrestados son vecinos de la localidad de Algodonales y mantenían los puntos de venta de manera activa «durante la noche y el día, en pleno núcleo urbano y con total desprecio a la convivencia vecinal», explican.

PUNTO DE VENTA DE DROGA La droga sin cortar y las dosis que iban preparando. LA VOZ

Droga en roca, sin cortar

Pero es que además lo que encontraron los agentes en los registros da muestras del nivel de venta que podían llegar a tener. Cocaína y heroína sin cortar. 129,45 gramos de 'polvo blanco' y 9,38 gramos de heroína. Sin preparar en dosis. Además se les ha interceptado doce papelinas de ese 'rebujito', y 1,42 gramos de MDMA, y también medio centenar de cogollos de marihuana. Lo que supone que su oferta era variada.

Fue este pasado jueves cuando se realizaron las entradas después de haber realizado una investigación. El trasiego de toxicómanos era ya constante y mantenía muy preocupados a los vecinos de la zona. El principal sospechoso, el que había salido de prisión, utilizaba la casa de los otros dos implicados para intentar así desvincularse. Sin embargo los agentes ya le tenían en su punto de mira.