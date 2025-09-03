El debate de poder disparar a las narcolanchas en España pasa por un cambio de tácticas y protocolos

Desde la madrugada de este miércoles están dando la vuelta al mundo las imágenes del ataque de Estados Unidos a una lancha rápida procedente de Venezuela y que, según el propio presidente Donald Trump, transportaba droga hacia su país. Eso unido a que, también según su versión, los tripulantes eran terroristas, les ha llevado a la decisión de dispararles, lo que ha provocado la muerte en aguas del Caribe de once personas. «Esta mañana, por órdenes mías, las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo un ataque directo contra personas identificadas con toda seguridad como narcoterroristas del Tren de Aragua», ha asegurado Trump.

«Tren de Aragua es una organización terrorista extranjera, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas y personas», ha añadido. Al tiempo que hay quien sospecha que las imágenes no son reales y podrían tratarse de un 'fake'.

El debate sobre este tipo de intervenciones y si hay otro tipo de intenciones políticas ha comenzado y va tomando fuerza. Y en algunas de estas discusiones se está apuntando sobre todo en España a la situación que frente al narco se vive en toda la costa de Cádiz, el Estrecho y toda su extensión. Si aquí sería o no una posible medida a adoptar el poder disparar a las narcolanchas si no hacen caso al alto. Siempre, se matiza, referido a los motores, a algo 'menos lesivo'.

Y es que, tal y como ya relató este periódico hace meses, países como Portugal, Francia, Estados Unidos, Chile o Marruecos sí incluyen en las conocidas como 'Rules of Engagement, ROE', protocolos exactos y más determinantes ante escenarios como los que se han vivido y viven en el terreno del narcotráfico por todo el litoral andaluz. Entre ellos y para poder interceptar las narcolanchas, precisamente, el poder disparar a sus motores cuando no obedezcan los altos.

Los guardacostas americanos han actuado de esta forma en muchas otras ocasiones contra los traficantes, sin embargo en la mayoría de ellas, se han quedado tiros de advertencia para provocar y conseguir que pararan y se entregaran. Según fuentes expertas consultadas, estos disparos los ejecuta un tirador selecto (conocido comúnmente como francotirador) con un fusil M110 Americano. Se les llaman «disparos quirúrgicos» -certeros- hacia el objetivo. Es decir, no son tiros desde una ametralladora sin control y repetidos sino disparos más controlados y con un objetivo definido.

Según insisten las fuerzas que persiguen al narco, en la actualidad, la mayoría de las veces poder interceptarlos se limita a perseguirlos hasta que agotan la gasolina o algún motor se les avería. No hay muchas más opciones. El abordaje es complicadísimo y muy peligroso. Hay que tener en cuenta que estas 'gomas' llegan a alcanzar los 60-70 nudos, unos 120 kilómetros por hora, por lo que es casi inviable cogerlos y además a esa velocidad los agentes también se están viendo obligados continuamente a poner en riesgo sus vidas.

Este debate ha saltado a nivel institucional ya que también hace tiempo altos mandos de diferentes instituciones implicadas en la lucha contra el narco solicitaron al Gobierno de manera oficial que se refuercen las llamadas 'normas de enfrentamiento' para ampliar la cobertura táctica en las actuaciones policiales.