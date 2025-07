Continúa la huelga de autobuses en Cádiz y San Fernando sin expectativas de negociación

Los trabajadores de la empresa de autobuses Tranvía de Cádiz a San Fernando & Carraca S.A. cumplen su quinta jornada de huelga, una vez que no se llegase a un acuerdo para la redacción de un nuevo convenio colectivo entre los sindicatos y la entidad. La Junta de Andalucía ha fijado servicios mínimos del 50%. Por el momento, las negociaciones entre UGT y CCOO con la empresa son «nulas», y no parece que el acuerdo esté cerca. Esta empresa opera con los servicios del autobús urbano en Cádiz y San Fernando, y el interurbano entre ambas ciudades.

Esta mañana se ha celebrado una concentración en Plaza España, y en los próximos días están previstas nuevas movilizaciones.

Francisco Rodríguez, miembro del comité de empresa por Comisiones Obreras señala que «la empresa no nos ha convocado a ninguna reunión nueva», hecho que «está aumentando la crispación por los trabajadores». Denuncia que «el pasado sábado se incumplió el servicio mínimo con los urbanos en Cádiz con un servicio especial hasta las tres de la madrugada», y señala que «se están repartiendo a los trabajadores del servicio mínimo para un servicio especial que hay mañana (miércoles 15 de julio) por la feria de San Fernando».

Desde CCOO aseguran que «si UGT (sindicato mayoritario) no denuncian esta violación de los servicios mínimos, lo vamos a denunciar nosotros», porque «entendemos que no se está cumpliendo y no es lícito».

Por otro lado, señala que «todas las mañanas a las cinco de la madrugada nos encontramos con varios servicios de la Policía Nacional en las cocheras. Nosotros somos muy partidarios de que velen por la seguridad de los trabajadores», pero «llevamos muchos años reivindicando que monten un servicio los fines de semana en Plaza España por el tema de los chavales en la Punta de San Felipe, pero hasta la fecha no hay nada».

Motivos de la huelga

Desde CCOO señalan que el objetivo principal es adaptar el convenio colectivo a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores en cuanto a descansos y horarios, ya que resulta imposible cumplir con los horarios actuales para cubrir todas las rutas, lo que implica que no se respetan los tiempos de descanso de los conductores ni se pueden realizar las paradas necesarias. Cabe destacar que el número de pasajeros ha aumentado, pasando de 11 millones en 2019-2020 a 12,5 millones en la actualidad.

La tabla reivindicativa reclama que se apliquen los descansos de 15 minutos en las líneas de autobuses urbanos de San Fernando y en la mitad del servicio Cádiz-San Fernando, donde la empresa posee el 50 % de la concesión. También se exige la incorporación del plus por tareas complementarias a la jornada laboral, de manera que no pueda eliminarse. Además, reclaman eliminar las licencias que están por debajo de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores y mejorar otros complementos salariales que consideran inferiores a los de otros convenios provinciales. Por último, los trabajadores piden que en el nuevo convenio colectivo se incluya el registro digital de la jornada laboral.

Por otro lado, los trabajadores exigen la renovación de la flota, que consideran obsoleta: actualmente, en Cádiz circulan 49 autobuses con más de 20 años de antigüedad. Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca es una empresa privada que ofrece servicios urbanos en Cádiz y San Fernando, así como interurbanos entre ambos municipios.

Los representantes sindicales han lamentado la falta de implicación de los ayuntamientos en este conflicto laboral. Según la empresa, el convenio que regula el sector estaría por encima del provincial en un 40 %, una afirmación que la plantilla ha desmentido categóricamente.

La convocatoria de paros afecta a unos 240 trabajadores y repercute en miles de personas que utilizan diariamente estos autobuses, especialmente en la línea interurbana entre Cádiz y San Fernando, una de las más utilizadas en la Bahía. Cabe señalar que esta concesión se comparte con otro operador, Comes.