Arranca una huelga indefinida de autobuses en Cádiz-San Fernando que amenaza con paralizar la movilidad en la Bahía

Los trabajadores de Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca han iniciado este jueves una huelga indefinida ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo, expirado a finales de 2024. La negociación en el SERCLA este miércoles acabó si acuerdo y la plantilla ha optado por secundar una huelga que arranca, precisamente, en uno de los momentos más delicado del verano, debido a la coincidencia de conciertos en la capital. La Junta de Andalucía ha fijado servicios mínimos del 50%, sin embargo, esta medida no ha evitado las colas en las paradas de autobuses de Cádiz y San Fernando.

Las reivindicaciones de los trabajadores pasan, sobre todo, por una mejora de las condiciones laborales. Según Francisco Rodríguez, miembro del comité de empresa por CC OO, de lo que se trata es de ajustar la legalidad del convenio al estatuto de los trabajadores en materia de descanso y horarios. Resulta imposible, según este portavoz, cumplir con los horarios establecidos para cubrir las distintas rutas. Es decir, no se respetan los tempos de descanso del conductor y es inviable cumplir con los tiempos de parada. no hay que olvidar que el número de viajeros ha pasado de 11 millones en 2019-2020 a 12,5 millones ahora.

La tabla reivindicativa reclama la aplicación de los cortes de descanso de 15 minutos en las líneas de autobuses urbanos San Fernando y la mitad del servicio Cádiz-San Fernando, que es en la que la compañía tiene la mitad de la concesión; la incorporación del plus de tareas complementarias a la jornada para que no puedan quitárnoslo; dejar de tener licencias por debajo del Estatuto de los Trabajadores y mejorar otros pluses que consideramos que están por debajo de otros convenios a nivel provincial. Otra de las peticiones de los trabajadores a incluir en el nuevo convenio colectivo es la de registrar la jornada laboral de manera digital.

Por otra parte, los trabajadores reclaman una renovación de la flota, que se ha quedado obsoleta. Son 49 autobuses en Cádiz con más de 20 años de antigüedad. Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca es una empresa privada que presta servicios urbanos en Cádiz y San Fernando e interurbanos entre ambos municipios. Los representantes de los trabajadores ha echado en falta la mediación de los ayuntamientos en el conflicto laboral. La empresa, según la misma fuente, ha argumentado que el convenio que regula al sector está por encima del provincial en un 40%, algo que ha desmentido la plantilla de manera categórica.

A los paros está llamada una plantilla de unas 240 personas, y afecta a miles de personas que se mueven a diario, y a quienes recurren a la línea interurbana entre la capital y La Isla, una de las más demandadas de la movilidad de la Bahía, de hecho, la concesión de la misma ruta se comparte con otro operador, Comes.

El comité insiste en que la protesta obedece a una situación insostenible y se pretende forzar con ella una verdadera mejora en materia de seguridad, «no solo para los trabajadores sino también para los usuarios del servicio».

Inicialmente, el pasado mayo se votó un calendario de movilizaciones con jornadas de paros el 27 y 28 de junio, y los días 3, 4 y 5 de julio, antes de desembocar en la huelga indefinida que ha arrancado este jueves. Sin embargo, el comité de empresa optó por suspender esos paros previos y dar un voto de confianza a la empresa.

Pero este pasado miércoles, tras más de cinco horas de reunión en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA), con la mediación de la Junta, no ha habido acercamiento alguno.