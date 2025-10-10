La compañía Carnival no traerá más cruceros a reparar a la Bahía de Cádiz

La compañía de cruceros norteamericana Carnival abandona el astillero de Cádiz. No traerá más barcos a reparar a la planta de la capital. Así se lo ha comunicado este viernes la dirección de la factoría a su Comité de Empresa. Carnival ha decidido finalmente suspender todos sus contratos y reservas de dique con el astillero gaditano después del problema sufrido el pasado junio con motivo de la huelga del Metal. Carnival ha anunciado que las reparaciones de su flota se llevarán a cabo a partir de ahora en el astillero de Marsella.

El Comité ha señalado que se trata de un muy mala noticia «porque esta compañía traía cada año alrededor de media docena de cruceros, con trabajos de un mes cada uno aproximadamente y unas 1.500 personas». El mercado del crucero es muy exigente y no acepta interrupciones como la ocurrida durante las dos semanas de la última huelga de la industria auxiliar. «Estos clientes pagan bien, pero su nivel de exigencia es tan alto que no toleran demoras», detalla el comité gaditano.

El Comité de Navantia Cádiz insiste en la necesidad de reforzar su plantilla de operarios con el fin de no depender tanto de la industria auxiliar para poder encarar los encargos durante los próximos años con las máximas garantías.

Antecedente

No hay que olvidar que el parón que sufrió el astillero debido a la huelga del metal afectó de lleno a uno de los barcos de Carnival. Se trataba del 'Carnival Liberty', que estuvo una semana en el muelle de Navantia sin actividad ni mano de obra. La huelga del Metal impidió cualquier tipo de trabajo, pero la dirección de Carnival no se quedó de brazos cruzados y puso una reclamación por daños y perjuicios de 4,5 millones de euros a Navantia por esta situación. De hecho, directivos de Carnival se desplazaron a Cádiz para buscar una solución que permitiera salir al crucero de las instalaciones y poder realizar su reforma en otro sitio. La naviera envió a Cádiz a su vicepresidente, Ben Clement.

La imagen de conflictividad que exportó Cádiz durante las dos jornadas de huelga sirvieron para que las compañías se hicieran eco de la misma a través de la CLIA (Cruise Lina International Association). Este organismo internacional agrupa a las grandes empresas de crucero del mundo y que funciona como un foro empresarial . Finalmente, el 'Liberty pudo salir del astillero de Cádiz para ser reparado en un astillero francés, pero Carnival ya había puesto en el aire el acuerdo suscrito con Navantia.

Siete años de buena sintonía

Los astilleros público lograron un acuerdo con Carnival en 2018 para la reparación de su flota en la Bahía de Cádiz. No fue fácil. Fueron necesarios casi cuatro años de negociaciones. En estos siete años, el goteo de cruceros de Carnival en Cádiz ha sido constante.

Cabe recordar que desde que comenzó el año 2025 Carnival tenía reserva de dique en Cádiz para la reforma de tres cruceros: 'Miracle', 'Valor' y 'Liberty'. El acuerdo de obra se cumplió con los dos primeros, pero la huelga impidió el cumplimiento del contrato con el tercero

El 'Liberty' entró en el dique del astillero gaditano el pasado 1 de junio para una varada técnica y el pintado de su casco. La faena estaba prevista para 25 días, sin embargo, la compañía decidió adelantar la salida de Cádiz ante la amenaza de huelga. La empresa con esta medida quería asegurar su llegada a Nueva Orleans (EE UUU) a finales de junio para garantizar los viajes que ya están programados desde el 6 de julio.

La incidencia del 'Carnival Liberty' no fue la única. El astillero de Cádiz también tuvo que aplazar de su programa de trabajo la intervención en la fragata 'Numancia', de la Armada española. El buque tenía fecha de entrada en el astillero el 11 de junio y, sin embargo, siguió en la Base Naval de Rota hasta julio.