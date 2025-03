Comienza la batalla por el liderazgo del PSOE de Cádiz

Comienza la guerra interna por el liderazgo del PSOE de Cádiz. Este martes, el actual secretario provincial en funciones, Juan Carlos Ruiz Boix, como su contrincante, el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, han presentado sus respectivos avales de cara a las primarias que se celebrarán el próximo 16 de marzo , en el que saldrá elegido el nuevo líder socialista. Esta doble candidatura evidencia la ruptura interna en el núcleo del PSOE gaditano, y si ninguna de las dos candidaturas se retirase a última hora, hecho poco probable, no se cumpliría la voluntad de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Secretaria General del PSOE de Andalucía, que pretendía que hubiese una única lista en cada provincia para transmitir y lanzar un mensaje de unión inexistente, al menos, en el PSOE de la provincia de Cádiz.

Ambos han presentado más de dos mil avales, Ruiz Boix sí ha especificado que aportaba en físico hasta «2.211 avales» más «otros cien digitales», mientras que Ruiz Arana «como hay compañeros que esta tarde pueden seguir mandando avales, me parece una falta de respeto» decir una cifra, pero que supera claramente ese 20% del total del censo electoral, fijado en 958 avales. En el caso del alcalde de Rota sí ha destacado que cuenta con «más de 200 avales digitales» y que «siguen llegando».

Poco a poco se van identificando los respaldos y apoyos que recibe cada candidato, revelando qué alcaldes o municipios lo apoyan. En el caso de Ruiz Boix, quien ha llegado a la sede provincial del PSOE de Cádiz pasadas las 11.00 horas de la mañana, ha llegado acompañado, entre otros, por el secretario general del PSOE de El Puerto, Ángel María González Arias; la diputada nacional y ex alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez; Antonio González Carretero, alcalde de San José del Valle; o Javier Pizarro, alcalde de Alcalá de los Gazules. Ruiz Boix cuenta además con el apoyo de grandes formaciones, sobre todo del Campo de Gibraltar.

Ruiz Boix presenta sus avales Antonio Vázquez

Por su parte, Javier Ruiz Arana, quien ha presentado sus avales pasadas las 13.00 horas de la tarde, llegaba a la sede provincial del PSOE con la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada; Cándida Verdier, ex concejala del Ayuntamiento de Chiclana, ex senadora y un apoyo muy importante del alcalde José María Román; el alcalde de Vejer, Antonio González Mellado; el Secretario General del PSOE de Sanlúcar, Víctor Mora; el Secretario General del PSOE en Puerto Real, Carlos Salguero; el ex delegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, José Antonio Pacheco; o la concejala de Cádiz capital, Natalia Álvarez.

Javier Ruiz Arana presenta sus avales Antonio Vázquez

Sin acuerdo a la vista

La premisa de María Jesús Montero, Secretaria General del PSOE de Andalucía, se basaba en la existencia de una única lista para cada provincia, circunstancia que se descarta a día de hoy en Cádiz. No obstante, Juan Carlos Ruiz Boix ha tendido la mano a Javier Ruiz Arana para que «se sumen» a su «enorme mayoría».

«Vamos a seguir hablando porque ese el imperativo que nos ha impuesto nuestra Secretaria General, y este grupo es disciplinado con el partido y entiende las dificultades y heridas que luego tardan en cicatrizas tras unas primarias», pero «también entiende el proceso de unas primarias como el principal partido que ejerce la democracia».

No obstante, ha encontrado un par de horas después una respuesta negativa por parte de su rival, Javier Ruiz Arana, quien reconocía que «no ha habido un acuerdo» con su homólogo de San Roque, y defiende que haya dos listas, una cuestión que «es legítima y sana, que los militantes decidan», e incluso ha señalado que «aquí hay un planteamiento de que hay alguien obcecado en pensar o en defender en que tiene una mayoría».

Para el candidato, una vez que no ha habido acuerdo, «la mejor forma de dilucidar, y creo que la más limpia, y creo además que es legítima y sana, es que los militantes decidan», y que «sean los datos los que corroboren, que sean los socialistas con su voto» para ver «dónde está efectivamente el apoyo mayoritario de la provincia, con qué propuesta, con qué candidato. Y hay que verlo con normalidad, con naturalidad, porque si algo precisamente sabemos hacer los socialistas y las socialistas es participar en procesos democráticos y para eso nos hemos dado estas herramientas de participación interna para que los militantes sean los que decidan libremente qué opción quieren elegir».

Ruptura dentro del PSOE de Cádiz

La doble candidatura en el PSOE de Cádiz para liderar al partido evidencia la ruptura existente en la formación gaditana. El alcalde de Rota ha sido uno de los vicesecretarios generales del PSOE en la ejecutiva liderada por Ruiz Boix, y cuenta con el apoyo de agrupaciones como San Fernando, con Patricia Cavada y Fernando López Gil como principales estandartes, y dónde surge en las últimas semanas la figura de Jaime Armario, quien ha sido concejal del Ayuntamiento de La Isla durante 16 años, y otros ocho años como diputado provincial, y quien semanas atrás presentaba su candidatura para liderar el PSOE de Cádiz, aunque finalmente daba un paso al lado y apoyará la lista de Ruiz Arana, quien además tiene el beneplácito de otra localidad fuerte de la provincia como Chiclana, con José María Román a la cabeza, de la costa noroeste, y de los seguidores de la ex presidenta de la Diputación y secretaria provincial, Irene García.

Este duelo entre Ruiz Boix y Ruiz Arana estuvo cerca de producirse en el año 2021, cuando Irene García daba un paso al lado y se abría una nueva disputa para liderar al partido. Ruiz Boix daba un paso al frente con una línea de apoyo a Pedro Sánchez en el seno de Cádiz, mientras que los seguidores de Irene García y los postulaos de Susana Díaz en el PSOE de Andalucía se veían reflejados en la candidatura de Ruiz Arana, aunque finalmente, el secretario general del PSOE de Andalucía por aquel entonces, Juan Espadas, medió en el conflicto interno de los socialistas gaditanos y solo hubo una lista, la de Ruiz Boix, que se impuso con el 88% de los votos.