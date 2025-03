Javier Ruiz Arana descarta un pacto con Ruiz Boix: «No ha habido un acuerdo»

El alcalde de Rota y candidato a Secretario General del PSOE de la provincia de Cádiz, Javier Ruiz Arana, rechaza un pacto con su rival, Juan Carlos Ruiz Boix, una vez que este le haya tendido la mano para que «se sumen» a su «enorme mayoría». Desde la lista de Ruiz Arana descartan la lista única, a pesar del imperativo de María Jesús Montero, Secretaria General del PSOE-A. Reconocía el alcalde de Rota que «no ha habido un acuerdo» con su homólogo de San Roque, y defiende que haya dos listas, una cuestión que «es legítima y sana, que los militantes decidan», e incluso ha señalado que «aquí hay un planteamiento de que hay alguien obcecado en pensar o en defender en que tiene una mayoría».

Javier Ruiz Arana, a diferencia de Ruiz Boix, no ha querido detallar el número exacto de avales que ha entregado esta tarde en la sede provincial del PSOE de Cádiz, aunque sí ha destacado que tiene «más de dos mil avales», pero «como hay compañeros que esta tarde pueden seguir mandando avales, me parece una falta de respeto», y ha reconocido que «estamos superando las expectativas». Ha estado acompañado por la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada; Cándida Verdier, ex concejala del Ayuntamiento de Chiclana, ex senadora y un apoyo muy importante del alcalde José María Román; el alcalde de Vejer, Antonio González Mellado; el Secretario General del PSOE de Sanlúcar, Víctor Mora; el Secretario General del PSOE en Puerto Real, Carlos Salguero; o el ex delegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, José Antonio Pacheco.

Para el candidato, una vez que no ha habido acuerdo, «la mejor forma de dilucidar, y creo que la más limpia, y creo además que es legítima y sana, es que los militantes decidan», y que «sean los datos los que corroboren, que sean los socialistas con su voto» para ver «dónde está efectivamente el apoyo mayoritario de la provincia, con qué propuesta, con qué candidato. Y hay que verlo con normalidad, con naturalidad, porque si algo precisamente sabemos hacer los socialistas y las socialistas es participar en procesos democráticos y para eso nos hemos dado estas herramientas de participación interna para que los militantes sean los que decidan libremente qué opción quieren elegir».

Para el alcalde de Rota «ya no es una guerra de avales, insisto, es un planteamiento de propuestas, de equipo, de cohesión» y «tenemos que escuchar, atender a los compañeros, reunir sensibilidades y ser capaces de estar aquí entre todos respaldando una postura«.

«El municipalismo tiene que estar por encima de todo»

Si Juan Carlos Ruiz Boix ha reiterado en varias ocasiones su negativa y rechazo a cualquier pacto con el PP, Ruiz Arana ha basado su discurso en «la plena vocación del municipalismo», que «tiene que estar por encima de todo y que ahí es donde vamos a poner todos los esfuerzos para que haya una agrupación provincial fuerte, potente, que además tenga como prioridades el establecer las conexiones y el trabajo en red con todos y cada una de las agrupaciones de la provincia».

«El PSOE es un partido municipalista, es un partido que ha transformado nuestra sociedad y nuestro país desde los ayuntamientos, desde los primeros años de la etapa democrática y está claro que tenemos que poner todo el esfuerzo para que, desde ya, una vez que tengamos superados estos procesos internos y hayamos unificado y aunado en torno a esta candidatura todo el potencial que tiene la provincia«, destacaba Arana, quien añadía que »no se trata de elegir personas, se trata de aglutinar talento y eso es lo que hemos venido reclamando en cada una de las agrupaciones y como hemos dicho también desde el principio, estamos abiertos a sentarnos entre todos porque creo que ese talento hay que aprovecharlo entre todos y por tanto de la otra candidatura, donde hay magníficos compañeros, donde hay muy buenos alcaldes, estoy convencido de que también tienen que participar en este proyecto, unirse, porque al final es como conseguiremos un partido fuerte«.

Las «descalificaciones» de «la otra candidatura»

Javier Ruiz Arana ha querido desmarcarse de «las cuestiones de descalificaciones» de «la otra candidatura», porque «con el respeto a mí me merecen los compañeros y compañeras, todos los militantes del PSOE, calificar a la otra candidatura de una forma de jaula de grillos y este tipo de cosas, creo que no es, y por tanto yo no voy a entrar en esa cuestión».

«Nosotros vamos a hablar durante estos días de propuestas, de ideas, de cómo llevar a las agrupaciones todo el potencial y la capacidad y el talento que hay, y por tanto ese va a ser el mensaje que le vamos a trasladar a los compañeros y a las compañeras. Y también vamos a escuchar lo que los compañeros y compañeras nos reclamen, porque también ellos es algo de lo que se han quejado en estos años, de que necesitaban que fueran escuchados y de que fueran atendidos por la dirección provincial y por tanto creo que en esa línea es la que hay que trabajar y sobre todo no perder de vista que somos compañeros y compañeras y por parte de esta candidatura siempre por encima de todo va a estar el respeto a los dos planteamientos y por tanto no entramos, por supuesto, en calificar ese tipo de cosas. Vamos a dar otra calificación», concluía Ruiz Arana.