El PSOE de Cádiz repite su historia de división, intrigas y luchas internas

La historia se repite en el socialismo gaditano. De nuevo surgen los bandos y los enfrentamientos para liderar un partido que no termina de coser la herida de la fragmentación. Es un estigma que arrastra desde hace décadas y que florece en cada congreso provincial. Los militantes del PSOE de Cádiz celebrarán el próximo 5 de abril su cónclave para elegir al nuevo líder del partido em Cádiz. El actual secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, presentó el lunes la candidatura para revalidar el cargo otros cuatro años y, como era de esperar, le ha salido un contrincante de peso. Se trata del alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, que registró su lista este martes.

Antecedentes

La aparición de dos candidaturas es una situación muy incómoda para la dirección regional del partido ya que pone en evidencia la unidad y cohesión del partido. Sin embargo, el PSOE de Cádiz ha sido históricamente un verso suelto o una especie de Bosnia-Herzegovina como en su día lo calificó José Antonio Griñán, expresidente de la Junta (2009-2013) y exsecretario general del PSOE andaluz (2012-2014). De hecho, fue el propio Griñán el que trató de acabar con la vieja guardia del socialismo gaditano, encarnada entonces por los 'pizarristas'. Fue en el congreso provincial de 2012 cuando el PSOE de Cádiz libró una de sus batallas más duras. Por un lado, se presentaba el entonces alcalde de Barbate, Rafael Quirós, y por otro la flamante y joven alcaldesa de Sanlúcar, Irene García. El primero encarnaba la corriente tradicional orquestada por Luis Pizarro y Francisco González Cabaña, mientras que la segunda era la corriente renovadora y joven que trataba de hacerse hueco en un partido dominado por una guardia pretorianas que Griñán quería descabezar. Al final, Irene García se impuso por 46 votos. La joven regidora de Sanlúcar se hizo con las riendas del partido gracias a 188 votos (57%) frente a los 142 (43%) que logró Quirós.

De esta forma se escribía y empezaba una nueva etapa para el socialismo gaditano, donde Irene García logró apaciguar las aguas hasta el congreso de 2021, en el que Irene García dio un paso atrás y no se presentó a la reelección de la secretaría provincial del partido. Fue Juan Carlos Ruiz Boix el que dio el paso al frente abanderando la nueva corriente 'sanchista' en el seno de Cádiz. Sin embargo, los seguidores de Irene García y de los postulados de Susana Díaz en el PSOE andaluz se vieron reflejados en la candidatura que presentó Javier Ruiz Arana. No obstante, este duelo entre Ruiz Arana y Ruiz Boix no tuvo lugar ya que el entonces secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, medió en el conflicto y logró una candidatura de integración liderada por Ruiz Boix. Esa única lista salió elegida con el 88% de los votos.

La situación se repite de nuevo ahora. El alcalde de San Roque y actual secretario general del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presentado su lista que, teóricamente, es la oficial, pero el sector 'irenista' también ha presentado la suya plantando cara al aparato del partido. Así, el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, tratará por segunda vez de liderar el partido.

Avales y primarias

Todo apunta a que la recién nombrada secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, realizará un segundo intento para lograr en Cádiz una lista de unidad y consenso. Tanto Arana como Boix tienen hasta el 4 de marzo para reunir y presentar sus avales. Cada uno debe presentar un 15% de apoyos de la mlitancia, es decir unos 750 avales por cabeza. El PSOE en Cádiz tiene un cesnso de afiliados de unas 5.000 personas, según la propia organización política. Si las dos listas cumplen con el requisito de los apoyos y no logran un acuerdo de integración, el PSOE celebrará unas primarias el 16 marzo como antesala al congreso provincial del 5 de abril

Los apoyos están muy reñidos. Ruiz Boix goza del respaldo de las agrupaciones más numerosas, como son las del Campo de Gibraltar, parte de Jerez y de la agrupación de Cádiz, mientras que la lista que defiende Arana tiene el apoyo de agrupaciones como San Fernando, Costa Noroeste y Chiclana.

Javier Ruiz es arquitecto de profesión y es un dirigente socialista muy unido desde siempre a los anteriores secretarios generales del PSOE andaluz y gaditano: Juan Espadas e Irene García.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz Boix, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada (1997). Fue secretario general de Juventudes Socialistas de San Roque y en 2009 fue elegido secretario general del PSOE de San Roque, cargo que ejerce en la actualidad. En la dirección provincial del PSOE ejerció como vicesecretario general y desde el 18 de diciembre de 2021 es el secretario general del PSOE-Cádiz.

Cabe recordar que el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, tras lograr la secretaría general del partido a finales de 2021, se hizo con el bastón de mando de la Diputación de Cádiz después de la renuncia de Irene García, que abandonó el sillón presidencial para saltar al Parlamento andaluz. En la votación Ruiz Boix recibió el apoyo de 16 diputados provinciales, otros diez en blanco y la abstención de cuatro.

Sin embargo, la presidencia de Ruiz Boix en la Diputación duró muy poco. El PP ganó las elecciones municipales en la provincia en mayo de 2023 y el color político cambió en el salón de plenos de la Diputación, donde gobierna ahora el PP, con el apoyo de La Línea 100 x 100. La presidenta es Almudena Martínez del Junco, que fue investida como presidenta en julio de 2023 gracias a los votos favorables emitidos por los catorce diputados del Grupo Popular y los dos del Grupo La Línea 100 por 100; frente a esta mayoría absoluta el candidato del Grupo Socialista, Juan Carlos Ruiz Boix obtuvo catorce votos y Ramón Galán, de Izquierda Unida, uno.

Ruiz Boix dio el salto al Congreso de los Diputados en las generales de julio de 2023 sin abandonar su cargo como alcalde de San Roque, aunque ya desbancado de la presidencia de la Diputación. Mantuvo el acta de diputado provincial hasta enero de 2024 en que renunció a ella para centrarse en la alcaldía sanroqueña, en su escaño en Madrid y en las secretaría provincial del partido.