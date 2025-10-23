Simulacro de accidente en el Trambahía tras el siniestro que dejó dos heridos en Chiclana

El simulacro de emergencia que la Junta de Andalucía y Renfe realizan esta noche en el Trambahía llega apenas unos días después del accidente ocurrido en Chiclana, cuando un tranvía y un turismo colisionaron dejando dos personas heridas, entre ellas un menor de edad.

El siniestro, que reabrió el debate sobre la seguridad y la coordinación en este sistema de transporte, sirve ahora de telón de fondo para un ejercicio de emergencia que implicará a un centenar de personas entre figurantes y equipos de intervención.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Obra Pública, y Renfe llevarán a cabo esta noche un simulacro para evaluar el sistema de emergencia del Trambahía, así como la coordinación de todos los colectivos implicados en la gestión de emergencias. La secuencia del simulacro, en el que participarán un centenar de personas entre figurantes y personal de emergencias, comenzará en la Glorieta de la Avenida del Mueble, ubicada entre las paradas tranviarias Pinar de los Franceses y Marquesado, a consecuencia de la colisión y arrollamiento de un vehículo, con el posterior descarrilamiento del tranvía.

El vehículo circulará cargado con garrafas de gasolina y como consecuencia, se produce el derrame de dicho combustible, quedando suprimida la circulación por ambas vías. Resultarán heridos: tres graves, tres moderados y cuatro leves entre los ocupantes del vehículo y viajeros del tranvía, así como un transeúnte que será arrollado por el tranvía, siendo necesario la actuación de bomberos para proceder a su rescate.

Evaciación

Durante el transcurso del simulacro, el equipo de a bordo del tranvía evacuará a zona segura a los viajeros del tren, entre los que habrá una persona de movilidad reducida. Además, los heridos de «diversa consideración», serán atendidos por los servicios de intervención en emergencias. Se comprobará la identificación e importancia de la figura del jefe de Emergencia de la compañía y la coordinación de todos los servicios de intervención en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Este simulacro, catalogado como nivel 1 de emergencias, se enmarca en la implantación del Plan de Autoprotección del Trambahía, sistema metropolitano de transportes que opera Renfe Viajeros y gestiona la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía en la Bahía de Cádiz. Compromiso con la seguridad y protocolos de actuación Mediante este simulacro, Renfe y la Agencia de Obra Pública reafirman su compromiso con la mejora continua de la seguridad, verificando los protocolos de actuación en caso de emergencia, así como la coordinación del personal implicado y el correcto funcionamiento de los mecanismos establecidos. De manera que la evaluación final tendrá en cuenta los tiempos de respuesta, las competencias y las funciones de cada uno de los agentes intervinientes en una emergencia.

Consolidar la formación

El objetivo primordial del simulacro es consolidar la formación del personal que interviene en la gestión de emergencias, al tiempo que se verifican los procedimientos de actuación y se evalúa la coordinación y comunicación de todos los colectivos implicados, como son los servicios sanitarios y de seguridad externos (112, 061, Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, Guardia Civil, Policía Nacional/Local, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y Protección Civil).