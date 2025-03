José María Román, alcalde de Chiclana: «Es un asunto tremendamente doloroso»

José María Román, alcalde de Chiclana se ha pronunciado sobre José Alberto Cruz y ha hablado de cómo ha vivido él personalmente la sucesión de los hechos. Román ha comenzado trasladando que «es un asunto tremendamente doloroso y de una extraordinaria sensibilidad».

«Teníamos el jueves pasado junta de gobierno a las 8.30 de la mañana y no apareció. Lógicamente, nos preocupamos y no conseguíamos contactar porque el móvil no lo cogía», ha relatado el alcalde, que ha señalado que, al poco tiempo, a través de un mensaje de whatsapp de la pareja del concejal, se les informa de que Cruz está enfermo en el hospital. «Lógicamente hemos estado preguntando qué tal, no podíamos hablar porque decía que estaba en el hospital y que estaba en silencio. El propio sábado también preguntamos, como días anteriores y por parte de otros miembros del gobierno» cuenta Román.

Continúa diciendo que «poco antes de salir para el Carnaval, recibo una llamada del teléfono de su pareja y era José Alberto. Me traslada que ya ha salido, que está bien y que el lunes se incorpora». Fue ese mismo sábado cuando salieron las primeras informaciones sobre la detención del concejal. «Me llama él y me cuenta lo que había leído yo hacía cinco minutos», relata. Para Román, ha sido «una sorpresa, y una situación que, evidentemente, no estaba en el marco ni en el marco de ninguno de nosotros y creo que en el marco de nadie».

