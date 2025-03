El concejal de Chiclana detenido por exhibicionismo: más de dos días de calabozo y una investigación abierta

Graduado en Comunicación Audiovisual, concejal del Ayuntamiento de Chiclana con varias áreas a su cargo, activista LGTB+, con don de gente y palabra, y reconocido tiktoker e influencer de redes sociales donde informa sobre trámites de la Administración, y demás asuntos de interés para los jóvenes, por lo que incluso fue distinguido con el Premio al mejor educador digital de España. Ese era José Alberto Cruz hasta la semana pasada, un emergente socialista gaditano de 32 años, con toda una carrera política por delante y, según quienes le conocen, «con un gran entusiasmo por avanzar y seguir aprendiendo».

Sin embargo esa meteórica trayectoria se ha parado en seco. En el mismo momento en el que se ha sabido que agentes de la Unidad de Atención Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional lo detenían el miércoles por, presuntamente, haberse exhibido desnudo delante de los menores que iban a natación en un gimnasio de Jerez.

La noticia se extendía este fin de semana con la rapidez que se le supone a un hecho de tal calado y sensibilidad. Además, causaba una gran sorpresa debido a la personalidad amable y siempre considerada y comprometida de este joven comunicador y político. Sobre todo en la localidad chiclanera en la que Cruz se mantenía muy presente y participativo en multitud de actividades y eventos.

Los datos que de momento han transcendido de manera oficial son pocos. Lo habitual en casos en los que la o las víctimas pueden ser menores. Además, la investigación continúa abierta. La Policía Nacional sigue recabando testimonios y posibles pruebas para llevarlas ante el juez instructor para que se pueda delimitar exactamente el alcance penal de la actuación del ya exconcejal.

Según se ha informado fue el padre de uno de los menores quien presentó una denuncia. Al parecer José Alberto Cruz se habría estado exhibiendo desnudo de forma presuntamente libidinosa delante de los niños que acudían a uno de esos gimnasios de Jerez. Según dicha denuncia el exconcejal aprovechaba los horarios en los que los menores tenían natación y se desvestía en los vestuarios para, presumiblemente, ser visto por ellos.

Sobre que lo hiciera en otros centros deportivos y ante más menores no se tiene aún una determinación exacta. Es más, según ha podido saber este periódico, el juzgado que le ha tomado declaración, el número 3 de Jerez, no le imputa esa circunstancia. Es decir, la medida cautelar que se la ha impuesto tras haberlo dejado en libertad provisional es la prohibición a un gimnasio, no a más.

Según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a LA VOZ, fue el sábado cuando José Alberto Cruz fue trasladado desde la Comisaría donde permanecía al juzgado. Como indican, se investiga un supuesto delito de exhibicionismo ante menores. Cruz se acogió a su derecho a no declarar.

Antes de acudir al juzgado el concejal permaneció más de dos días en los calabozos de Jerez. Llama la atención este hecho de que se prolongara el límite legal de detención de las 48 horas, lo que podría indicar que los agentes continuaban recabando testimonios para poder cerrar todo lo posible la imputación del sospechoso.

En ese tiempo, y como ha indicado hoy el alcalde de Chiclana, José María Román, en el Ayuntamiento de la localidad no supieron nada. Según aseguran se enteraron este pasado fin de semana como el resto de ciudadanos: por los medios. Al parecer el edil dejó de dar 'señales', ausentándose de una reunión de la junta de gobierno ya el jueves. La única noticia que les llegó al interesarse fue desde el móvil de la pareja del todavía entonces concejal. En este sentido hay que señalar que, una vez en calabozos, la Policía retira el móvil a los detenidos, y además, en estos casos, los mismos teléfonos pueden ser objeto de la investigación.

«Nos dijo que estaba enfermo en el hospital»

«No podíamos hablar porque nos decía que cuando estaba en el hospital estaba en silencio, nos comunicaba por whatsapp y el propio sábado poco antes de salir para el carnaval, a las 15,40 horas recibo una llamada del teléfono de su pareja y era él que me traslada que ya ha salido -supuestamente del hospital-, que está bien y que el lunes se incorpora», ha asegurado este lunes el alcalde de Chiclana, José María Román.

El alcalde ha explicado que a la vuelta de los actos del carnaval, que ya le habían pasado la noticia publicada de la detención, le sonó una llamada y era el concejal contándole «lo que ya había leído hacía cinco o diez minutos». «Hasta ahí, qué quiere que diga, una sorpresa, perplejo y una situación que evidentemente no estaba en mi marco ni en el marco de ninguno de nosotros», ha añadido Román.

Por su parte, la Agrupación Local del PSOE de Chiclana de la Frontera comunicó este domingo la destitución del edil de Juventud, Lgtbi+, Deportes, Salud y Bienestar Animal, además de acordar la eliminación del contrato laboral con el Ayuntamiento como edil liberado «ante la gravedad de la información conocida a través de los medios». También se estipuló solicitarle la renuncia al acta de concejal y su suspensión cautelar como militante del PSOE.

Pero, como decíamos, todo ello ha ocurrido en apenas unas horas después de conocerse la noticia de su detención. Una vez se investigue y juzgue puede tener consecuencias procesales para el acusado. Este delito está tipificado en el artículo 185 del Código Penal y sanciona a quien ejecuta o hace ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección.

Emocionado por poder representar los valores de igualdad LGTBI en mi tierra en el congreso regional del PSOE de Andalucía. Unos valores que deben seguir siendo pilar de nuestro trabajo para avanzar en derechos humanos. #AndalucíaPorDelante pic.twitter.com/qytnxnBUGg — Jose Alberto Cruz (@josealbertoxruz) February 22, 2025

Concejal desde 2015, desde 2019 era también responsable de Juventud y LGTBi Q+. Además estaba muy bien considerado en el PSOE local, provincial y regional. Prueba de ello es que en el pasado congreso de los socialistas andaluces que se celebró en Granada, Cruz fue uno de los ocho militantes elegidos por la formación para ser 'abanderado', una distinción que se le otorga a aquellos que pueden ser ejemplo de «vocación y entrega a al partido». «Emocionado por poder representar los valores de igualdad LGTBI en mi tierra en el congreso regional del PSOE de Andalucía. Unos valores que deben seguir siendo pilar de nuestro trabajo para avanzar en derechos humanos», agradecía el concejal en su cuenta de X.

En cuanto a su papel en redes sociales, el ya exconcejal chiclanero es muy activo desde hace muchos años. Solo en la plataforma Tiktok acumula más de 188.000 seguidores y casi más de dos millones de 'me gustas' a los vídeos que subía con una gran frecuencia. Lo mismo en otras redes como Instagram, Youtube o Twitter.

En octubre de 2022 fue reconocido como 'Mejor Educador Digital de España', otorgado en el congreso Edu-Con España. «Tenemos que adaptarnos a los tiempos, la política también, y las redes sociales son fundamentales, siendo su función principal ayudar a los demás. Este premio da visibilidad a todos los creadores de contenidos que lo hacen para ayudar a las personas y es una oportunidad muy bonita que agradezco, siendo una responsabilidad, porque nos obliga a seguir adelante», aseguraba.

Como ha informado el Ayuntamiento de la localidad, José Alberto Cruz ha presentado este lunes un escrito renunciando a su acta de concejal. Como consecuencia de ello, una vez elaborado informe por parte del Secretario General del Ayuntamiento, se dará conocimiento de dicha renuncia en el próximo Pleno que se celebre. En una nota, el alcalde ha agradecido al hasta hora edil el trabajo realizado durante su etapa como concejal desde 2015 en las diferentes delegaciones que ha ostentado.