Hombres G y Pablo Alborán entre las nuevas confirmaciones de Concert Music Festival para 2026

El festival veraniego sigue desvelando algunos de los nombres que se subirán al escenario de Sancti Petri el próximo verano

Sting encabeza la primera gran confirmación de Concert Music Festival 2026

Concert Music Festival reúne en Chiclana a casi 200.000 personas y deja 60 millones de impacto económico

Macarena García

Concert Music Festival 2026 continúa dando a conocer los artistas que completarán un cartel de grandes nombres para el próximo verano. Está ya confirmada la presencia de Lia Kali (16 de julio), Delaossa (29 de julio), Rusowsky (2 de agosto), Sanguijuelas del Guadiana (3 de agosto), Barry B (3 de agosto).

A estos nombres, se suman otros dos que son referencia en la música española. Hombres G, una de las bandas más queridas y emblemáticas estará en Concert Music Festival el 12 de agosto con 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026', un espectáculo que reivindica la celebración del presente, y toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento.

Por su parte, Pablo Alborán estará en Sancti Petri el 13 de agosto para presentar 'Global Tour KM0', un show que supone una vuelta al punto de partida y que promete emocionar a los asistentes.

Artistas confirmados

Estas confirmaciones se suman a los artistas ya anunciados para la IX Edición de Concert Music Festival: Sting (12 de julio), ZZ Top (25 de julio), Helloween+Obús+Mortorhits (6 de agosto) y Operación Triunfo 2025 (8 agosto).

Las entradas ya disponibles en Ticketmaster a excepción de Hombres G que podrán adquirirse este viernes 28 de noviembre a partir de las 10:00 horas en la misma plataforma

