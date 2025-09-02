Concert Music Festival reúne en Chiclana a casi 200.000 personas y deja 60 millones de impacto económico

La Voz de Cádiz Chiclana 02/09/2025

«Concert Music Festival ha vuelto un año más a estar a la altura de Chiclana, ha logrado convertirse en la guinda de un destino que cada temporada busca la calidad y la excelencia». Con estas palabras el alcalde de Chiclana, José María Román, ha hecho balance de esta última edición, que ha reunido durante 38 días de conciertos, celebrados entre el 3 de julio y el 18 de agosto, a casi 200.000 espectadores en los más de 50 espectáculos que se han celebrado en Sancti Petri en los dos auditorios del recinto.

«El impacto económico positivo de Concert Music en la ciudad es ya incuestionable», ha expresado el alcalde, que ha alabado un festival por el que este año han pasado Lionel Richie, Melendi, Raphael, Tom Jones, Antonio Orozco, Amaral, Camilo, Sebastián Yatra, Residente, Rels B, Miguel Bosé, Los Pecos o Vanesa Martín, entre otros.

En este sentido, José María Román ha resaltado que «se trata de un festival que se ha consolidado sobre la clave de la fidelidad de su público, un público que vuelve porque se lo pasa bien viviendo momentos memorables. Es un festival con muchos conciertos, en los que se pueden ver familias completas, un festival que está a la vanguardia en cuanto a la sostenibilidad y un festival que es sumamente seguro y está muy bien organizado». «Así, Concert Music Festival y Chiclana son dos realidades que se van retroalimentando. Chiclana era un destino turístico de referencia antes del Concert, pero con la llegada del festival ha cualificado aún más el destino», ha incidido el regidor chiclanero, quien ha destacado que «no solo han disfrutado del festival personas de Chiclana, sino de otros muchos puntos de España, destacando Madrid, Barcelona y el País Vasco. Sabemos por los hoteles que muchas vacaciones se programan en función de los grupos que vienen al Concert y las fechas de los conciertos».

«Concert Music 2025 ha tenido un presupuesto de 12 millones de euros y ha generado un impacto económico por encima de los 60 millones de euros, una cifra que va en consonancia con los 1.600 millones que el turismo deja en la ciudad en los meses de julio y agosto, según el estudio del Patronato Provincial de Turismo», ha recalcado José María Román, quien ha indicado que, «a diferencia de gran parte de los festivales de música del país, éste, al igual que sucede con el Destino Chiclana, se consolida como un festival muy familiar, con un aforo máximo de unas 7.000 personas, lo que facilita la seguridad, la movilidad y el disfrute de un espacio tan significativo como Sancti Petri».

Asimismo, el alcalde ha agradecido a las más de 300 personas que, en los últimos 70 días, han trabajado en el montaje y organización de Concert Music Festival, «pendientes siempre por nuestra comodidad y para que se respirara tranquilidad y seguridad». Al igual que han hecho los miembros de Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil, así como el personal municipal, agradeciendo también la colaboración de los vecinos de la zona.

Futuro

Por otro lado, el alcalde ha destacado que, tras la adjudicación del nuevo concurso por cuatro años, el festival está garantizado hasta 2028, con un contrato que permite que se siga sembrando futuro y creando marca de ciudad. «Es difícil encontrar un festival en España con una inversión promocional tan elevada en todo el territorio nacional y con un inversión tan potente en la contratación de artistas».