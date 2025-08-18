Concert Music Festival baja el telón con la magia de Camilo junto al mar de Sancti Petri

Concert Music Festival de Chiclana se ha despedido de otra edición histórica con una de sus noches más mágicas: la voz de Camilo resonando en el paraje de Sancti Petri. Más que un simple concierto, fue una experiencia compartida por familias, con niños y adultos disfrutando juntos de una muy calurosa noche de agosto que quedará en el recuerdo de muchos.

El mar servía de telón de fondo a un escenario que se convertía en un auténtico santuario para la música. Con una cuenta atrás de dos minutos y un público lleno de ganas de disfrutar, pasadas las diez de la noche el artista apareció dando inicio al concierto con la canción 'Una vida pasada'.

El artista colombiano, con su inconfundible carisma y la calidez de su voz, comenzó a desgranar un repertorio que mezclaba grandes éxitos con sus últimass composiciones. Desde los primeros acordes de 'Tutu', pasando por himnos como 'Vida de Rico', 'Bebé', cada tema se convirtió en una invitación a vivir y sentir cada palabra. La energía era tal que el público, de todas las edades, se entregó por completo, cantando, bailando y abrazando con cada palabra.

Más allá de su calidad vocal, lo que destacó en la actuación de Camilo fue su cercanía y autenticidad. Desde el primer momento, se mostró natural y cariñoso con el público, saludando y agradeciendo: «¡Estáis todos guapísimos y guapísimas!». Esa inconfundible e inquebrantable energía que el colombiano es capaz de transmitir con todos aquellos mensajes cargados de positividad. Durante el concierto, recordó la importancia del amor, incluso en medio de una revolución, como dice una de sus canciones.

Dejando atrás el ecuador del concierto y entrando en su cierre, Camilo se dirigió al público con un agradecimiento sencillo y sincero: «Gracias por hacer que mi música llegue tan lejos». En sus palabras había más que gratitud; había reconocimiento a una comunidad que, durante esa noche, se había convertido en parte de su historia.

Evaluna y Sancti Petri de testigo

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó con la aparición de Evaluna, su esposa, para interpretar juntos la canción Machu Picchu. Sobre el escenario, ambos compartieron una complicidad que traspasaba la música. Miradas, sonrisas y gestos cómplices acompañaron cada letra, reflejando el amor genuino que los une. Fue una actuación cargada de ternura, que el público recibió con emoción y aplausos, convirtiéndose en uno de los instantes más recordados del concierto.

Con las luces apagándose y las últimas notas deslizándose en Chiclana, la noche llegaba a su fin, pero nadie parecía tener prisa por marcharse. El calor, cada vez más intenso a medida que avanzaba la noche, no impidió que el público se mantuviera fiel, como quien permanece por amor a la música. Fue un cierre lleno de emociones para una edición de Concert Music Festival que quedará en la memoria de muchos. Más allá del espectáculo, quedó la sensación de haber compartido algo especial, de haber formado parte de una noche que no se repetirá igual.

Durante una hora y media, Camilo también logró que dos amigas aparcaran los enreítos de la vida y se dejaran envolver por completo en la música. En la supremacía de la música. Todo lo demás quedó en pausa. Una amiga era Rita; la otra, esta servidora. 'KESI', camarada mía, 'KESI' vamos a salir de este embrollo. Y que nos pille 'despeinadas', porque eso querrá decir que toda esta revolución habrá merecido la pena.

