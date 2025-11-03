MÚSICA
Sting encabeza la primera gran confirmación de Concert Music Festival 2026
El artista actuará el 12 de julio en el festival musical de Sancti Petri para presentar su gira mundial 'Sting 3.0'
Chiclana
El inconfundible sonido y la voz de Sting volverán a resonar en Sancti Petri el próximo verano. El músico británico ha sido confirmado como el primer gran nombre del cartel de Concert Music Festival 2026, que se celebrará entre julio y agosto en el enclave costero de Chiclana de la Frontera.
El artista, exlíder de The Police y responsable de algunos de los himnos más emblemáticos del pop y el rock internacional, actuará el 12 de julio dentro de su gira mundial 'STING 3.0', un formato más íntimo en el que compartirá escenario únicamente con el guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas.
Con más de 100 millones de discos vendidos y 17 premios Grammy a sus espaldas, Sting ofrecerá en Sancti Petri un repaso a los grandes éxitos de su carrera, junto a nuevas interpretaciones que forman parte de su último proyecto musical.
El Concert Music Festival, consolidado como una de las citas musicales más importantes del verano en Andalucía, vuelve a apostar por la presencia de artistas internacionales de primer nivel. La organización ha anunciado que las entradas para el concierto de Sting saldrán a la venta el miércoles 5 de noviembre a las 10:00 horas a través de Ticketmaster, y se espera una alta demanda desde las primeras horas.
Con esta confirmación, el festival da el pistoletazo de salida a una nueva edición que promete superar las expectativas y mantener a Sancti Petri como epicentro musical del verano.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión