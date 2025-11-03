Sting encabeza la primera gran confirmación de Concert Music Festival 2026

El inconfundible sonido y la voz de Sting volverán a resonar en Sancti Petri el próximo verano. El músico británico ha sido confirmado como el primer gran nombre del cartel de Concert Music Festival 2026, que se celebrará entre julio y agosto en el enclave costero de Chiclana de la Frontera.

El artista, exlíder de The Police y responsable de algunos de los himnos más emblemáticos del pop y el rock internacional, actuará el 12 de julio dentro de su gira mundial 'STING 3.0', un formato más íntimo en el que compartirá escenario únicamente con el guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas.

Con más de 100 millones de discos vendidos y 17 premios Grammy a sus espaldas, Sting ofrecerá en Sancti Petri un repaso a los grandes éxitos de su carrera, junto a nuevas interpretaciones que forman parte de su último proyecto musical.

El Concert Music Festival, consolidado como una de las citas musicales más importantes del verano en Andalucía, vuelve a apostar por la presencia de artistas internacionales de primer nivel. La organización ha anunciado que las entradas para el concierto de Sting saldrán a la venta el miércoles 5 de noviembre a las 10:00 horas a través de Ticketmaster, y se espera una alta demanda desde las primeras horas.

Con esta confirmación, el festival da el pistoletazo de salida a una nueva edición que promete superar las expectativas y mantener a Sancti Petri como epicentro musical del verano.