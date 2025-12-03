Chayanne llegará este verano a Concert Music Festival: fecha y cómo comprar entradas

CONCERT MUSIC FESTIVAL

Macarena García

Nueva confirmación para el verano musical de la provincia de Cádiz. El cantante puertorriqueño Chayanne pondrá el broche de oro de 'Bailemos Otra Vez Tour' en Concert Music Festival 2026.

Será el próximo 1 de agosto cuando Chayanne se suba al escenario de Sancti Petri. Tras arrasar el pasado verano en España, vuelve para regalar al público una última oportunidad de disfrutar de su espectáculo.

Sobre el escenario sonarán sus grandes éxitos —verdaderos himnos de la cultura musical popular— junto a sus lanzamientos más recientes, que han devuelto a Chayanne a lo más alto de las listas en numerosos países. Nostalgia y actualidad se entrelazan en la propuesta de uno de los artistas imprescindibles de la escena musical.

Entradas

Las entradas para este espectáculo ya están a la venta a través de la plataforma de Ticketmaster

