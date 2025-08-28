Banderas rojas en las playas de Cádiz: vídeo de «lo que no hay que hacer»

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía alertaba este pasado miércoles de que se espera que el fuerte oleaje en las costas de Cádiz por el mar de fondo se mantenga hasta la noche de este jueves 28 de agosto, por lo que ha pedido que se extremen las precauciones a quienes acudan a las playas gaditanas para bañarse o realizar actividades náuticas.

En un mensaje en redes sociales, el 112 pedía a los usuarios a que respeten siempre la bandera que ondee en cada playa.

De hecho, en la jornada de este pasado miércoles fueron varios los municipios de la costa que izaron en sus playas la bandera roja, prohibiendo el baño ante el riesgo de corrientes y fuerte oleaje.

Ha habido que lamentar daños materiales y varios sustos por la imprudencia de algunas personas.

En este sentido, desde la página de Facebook 'Grupo Nacional de Apoyo GNA' se ha publicado un vídeo grabado en las últimas horas en la playa de La Barrosa de «lo que no hay que hacer» cuando hay mar de fondo y banderas rojas.

En La Barrosa precisamente varios adultos con un niño pequeño tuvieron que ser rescatados tras quedar atrapados en una cala por el mar de fondo.