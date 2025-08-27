Andalmet advierte sobre el oleaje en Cádiz: «Se volverá a prohibir el baño»

El mar de fondo continuará hasta la tarde del jueves en el litoral

La Voz de Cádiz 27/08/2025

Andalmet ha alertado este miércoles de la continuidad del fenómeno de mar de fondo en la costa gaditana, que seguirá impactando con fuerza en el litoral central y sur de la provincia durante toda la jornada y parte de la mañana del jueves.

Según los mapas difundidos por la asociación Andaluza de Meteorología, el mar de leva incide de lleno en las playas gaditanas mientras que Huelva quedará al margen por la dirección del oleaje y la protección natural de la costa portuguesa. Mientras tanto, el Atlántico Norte se mantiene bajo olas de hasta cinco metros en Portugal y Galicia, con alturas aún mayores en el entorno de las Islas Británicas.

La previsión de Andalmet es clara: en varias zonas del litoral gaditano se volverá a prohibir el baño debido a las fuertes corrientes generadas por estas olas cargadas de energía, lo que supone un serio riesgo para los bañistas.

No será hasta el jueves por la tarde cuando la situación tienda a normalizarse en las aguas gaditanas.

La entidad ha agradecido públicamente el aviso previo de CadizMet, que ya adelantó la llegada del fenómeno, al tiempo que lamentó el fallecimiento registrado en Conil de la Frontera, consecuencia del fuerte temporal marítimo que afecta a la provincia desde comienzos de semana.