Alejandro Fernández: «Les traigo un pedacito de México, con todo mi cariño y mi corazón»

La voz de Alejandro Fernández, heredero de una de las leyendas más grandes de la música mexicana, llega este viernes 8 de agosto al Concert Music Festival con una maleta cargada de emociones, recuerdos y orgullo por sus raíces.

Con más de tres décadas sobre los escenarios, 'El Potrillo', vuelve a España con la gira 'Alejandro Fernández, en vivo' y abre en Chiclana el primero de una serie de conciertos que le llevarán después a escenarios como el Mallorca Live Festival en Calvià (10 de agosto) o el Starlite Occident de Marbella (20 de agosto), en un recorrido que promete emociones intensas y noches inolvidables.

En Chiclana, el artista mexicano presentará un espectáculo que reúne sus grandes éxitos —desde 'Me dediqué a perderte' hasta 'Como quien pierde una estrella'— junto a sus más recientes temas, en un formato cuidado al detalle. Acompañado de su inseparable mariachi, su banda y una producción visual de última generación, Alejandro creará un puente sonoro entre México y Cádiz, ofreciendo al público un viaje musical lleno de pasión, fuerza y romanticismo.

Aunque el repertorio está centrado en su propia trayectoria, no faltará un momento muy especial: un homenaje a su padre, el legendario Vicente Fernández, con algunas de las canciones que marcaron generaciones y que, para él, tienen un profundo valor personal. «Les traigo un pedacito de México, con todo mi cariño y mi corazón», afirma Alejandro, con la promesa de dejar su alma sobre el escenario en el inicio de una gira que, como él mismo asegura, sigue latiendo con la misma emoción de sus primeros años.

- Llega a Cádiz con la gira 'Alejandro Fernández, en vivo' ¿Es difícil mantener el equilibrio entre la nostalgia y la renovación musical en sus shows?

-Este tour que llevamos a España es muy especial para mí, porque tiene un poco de todo. Voy a cantar todos mis éxitos —los nuevos y los de siempre— y, además, haremos un homenaje muy especial a mi padre, Vicente Fernández, interpretando algunas de sus canciones más icónicas, esas que marcaron generaciones. Es un espectáculo lleno de nostalgia, de emociones y de un enorme orgullo mexicano. Les traigo un pedacito de México, con todo mi cariño y mi corazón.

-¿Cómo ha cambiado la forma de conectar con el público de El Potrillo, desde las primeras giras hasta hoy?

-Estoy profundamente agradecido con la vida, porque mis fans han estado conmigo en todo momento, durante más de 30 años. Su apoyo incondicional es algo que valoro muchísimo. Amo lo que hago, y creo que ese amor se nota en mi música… la gente lo siente. Subirme al escenario y ver cómo cantan conmigo, cómo viven cada canción, es algo que me llena el alma. No siento que haya cambiado mucho con el tiempo; al contrario, sigo con las mismas ganas —o incluso más— de entregarlo todo cada vez que me subo a un escenario. Eso es algo que nunca va a cambiar.

- ¿Qué aprendió de su padre que sigue aplicando en cada directo?

-Muchísimo. Mi padre me enseñó con el ejemplo. Me enseñó el respeto por el escenario, por la música y, sobre todo, por el público. Siempre decía que uno tiene que entregarse por completo cada vez que se sube a cantar. Esa entrega, esa disciplina y ese amor por nuestras raíces y nuestra música es algo que llevo conmigo en cada show. Él dejó una huella muy grande, y trato de honrarla cada vez que piso un escenario.

-En sus conciertos hay una puesta en escena muy cuidada. ¿Qué puede esperar el público de Chiclana en cuanto a la escenografía, la banda y el ambiente del espectáculo?

-Tenemos una producción completamente nueva, con pantallas de última tecnología y visuales muy mexicanos que te hacen sentir más cerca de México, aunque estés lejos. Como siempre, me acompañará todo mi mariachi y mis músicos, que son parte esencial del alma del show. Es un espectáculo que lleva un pedacito de nuestra tierra a cada rincón.

-¿Tiene preparado algún momento especialmente emotivo o íntimo durante el concierto del 8 de agosto?

El homenaje a mi padre durante el show es, sin duda, uno de los momentos más emotivos para mí. Hay temas que me recuerdan momentos con él, … y a veces no puedo evitarlo, las lágrimas simplemente salen. Es una manera de honrarlo y de mantener viva su presencia en cada concierto.

-¿Qué canción no puede faltar nunca en un concierto de Alejandro Fernández y por qué?

Uy, yo creo que varias, pero… no me perdonan si no canto Me Dediqué a Perderte, Como Quien Pierde una Estrella, Caballero... Son canciones que el público espera y que ya son parte de nuestra historia juntos.

-Con una trayectoria tan extensa, ¿siente aún nervios o emoción antes de salir al escenario? ¿Qué lo sigue motivando después de tantos años?

No sé si llamarle nervios, adrenalina o un poquito de los dos. Yo creo que sentir nervios es bueno, eso quiere decir que quieres hacer las cosas bien y te importa. Antes de salir al escenario siempre le hago una oración a la Virgen de Guadalupe, le pido a mi padre que me acompañe, me persigno y vamonos.

-¿Qué le apetece descubrir durante su paso por Chiclana: algo de su gastronomía, un espectáculo flamenco, un atardecer en la playa?

Tengo la suerte de conocer Cádiz… y la verdad, me encanta. Disfruto muchísimo salir a comer, especialmente en España, porque soy muy fan de los mariscos. Cuando estoy de gira trato de descansar lo más posible, pero siempre me hago un espacio para escaparme y probar algo típico del lugar donde estoy. Así que si tienes alguna recomendación de restaurante, ¡será más que bienvenida!