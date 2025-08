Vanesa Martín: «Este disco me pone muy feliz cada noche de concierto»

Es sin duda una de las voces de la música en España y una persona con gran carisma dentro y fuera del escenario. Vanesa Martín llega este martes a Chiclana para conquistar Concert Music Festival con su último disco, «un punto de inflexión» como ella misma define. Ritmos nuevos y una colaboración con Joaquín Sabina son algunas de las claves de este último trabajo.

- ¿Cómo definirías el disco 'Casa Mía'?

- 'Casa Mía' es un viaje hacia dentro y hacia todo. Es cuerpo, alma y mundo. Una re conexión con mi raíz, con mi identidad, fusionándome con otras raíces que me definen también, mezclando mi presente sonoro con mi pasado. Es un disco lleno de matices, de sonidos nuevos bien equilibrados con lo que siempre he hecho y sin perderme en nada, al contrario, me encontré creo que más que nunca.

- Y, ¿cómo ha sido el proceso de introducir sonidos nuevos? ¿Ha habido más temor o diversión?

- Diversión, sin duda . En cada disco que he hecho he querido evolucionar. Y en este, por diferentes motivos, fui más allá, jugando por ejemplo con el auto tune, utilizándolo como complemento, como un instrumento más y jugando incluso con mi voz como no había hecho antes. He disfrutado mucho el proceso, ¡y los conciertos más!

- ¿Qué ha supuesto para Vanesa Martín colaborar con Joaquín Sabina?

- Somos muy amigos desde hace muchos años. Lo admiro y lo quiero mucho muchísimo. Tengo la suerte de que además de inspirarme en la música lo hace en mi vida. Es un maestro y alguien con una generosidad tremenda. Además, se sabe que él no es muy dado a colaboraciones, para mí fue un regalo cuando me dijo «lo hacemos, claro que sí. Vane». Así que estoy muy agradecida y muy feliz de haber cantado y escrito esta canción con él.

- Ha asegurado sentirse «enamorada» de este disco. ¿Considera que es un antes y un después en su carrera?

- Creo que es un punto de inflexión. Lo siento así. No sé tanto explicar por qué, siempre he metido estilos variados en mis discos, pero en este hay más y más allá. Muy a conciencia. Este disco me pone muy feliz cada noche de concierto.

- ¿Cómo está sintiendo la acogida del público?

- Increíble. Lo están disfrutando mucho. Lo veo, lo leo y lo siento. Y me superalegra que suceda.

- Una gira con buena respuesta de crítica y público, ¿qué valoración hace hasta el momento?

- Pues esto es lo mejor que puede pasarte. Estamos creciendo. ¿Sabes qué siento? Que son 9 discos ya y seguimos creciendo y eso alimenta mucho el alma y la inspiración.

- ¿En Cádiz se siente como en casa?

- Mi casa está donde mi corazón vibra fuerte y feliz y en cada rinconcito de Cádiz no sé respirar de otra manera.

- ¿Se puede esperar el público gaditano alguna sorpresa?

- Pudiera ser. Dejemos que las sorpresas sean sorpresas…