El chef José Andrés revela cuál es el mejor restaurante de Cádiz para desayunar: «Nada como empezar...»

Tomar un buen desayuno resulta fundamental para empezar el día con energía. Es algo que saben muy bien en la provincia de Cádiz, donde es posible encontrar un gran número de bares y restaurantes que son conocidos por servir desayunos extraordinarios. Uno de ellos, incluso, ha sido destacado por el chef José Andrés, un enamorado confeso de la gastronomía gaditana.

El prestigioso cocinero compartió hace unos meses un post en su cuenta de Instagram en el que destacaba una conocida venta de Cádiz como un sitio único para desayunar. Un lugar donde preparan una increíble tostada cuyo ingrediente principal es un producto muy típico de la provincia de Cádiz como el lomo en manteca.

La venta que recomienda el chef José Andrés

El lugar que destacó el chef José Andrés es la Venta Pinto, en Vejer de la Frontera. Se trata de un restaurante muy conocido en toda la provincia, sobre todo, por sus increíbles platos elaborados con productos muy gaditanos, como es el caso del bocadillo de lomo en manteca, uno de los más famosos de Cádiz. El establecimiento, de hecho, es conocido por ser el templo del lomo en manteca.

Este producto es precisamente el gran protagonista de la tostada que disfrutó el chef José Andrés durante su visita. El cocinero compartió una imagen de un mollete que estaba relleno de lomo en manteca, queso ibérico y jamón. Un bocadillo absolutamente irresistible para empezar el día con la mejor de las energías.

Las palabras del cocinero

«Nada mejor que empezar el 1 de enero en Vejer de la Frontera, Cádiz… Con un 'mollete' para el desayuno con un café con leche en Venta Punto de lomo de cerdo 'Lomo en Manteca' cocinado en su propia grasa, con queso ibérico y manchego…», indica el cocinero en su post.

La gastronomía gaditana puede presumir de contar con auténticos manjares y el lomo en manteca es uno de los mejores ejemplos. Un producto único conocido por su increíble sabor que se ha convertido en toda una seña de identidad de esta popular venta de Vejer de la Frontera que recibe visitas muy ilustres como la del chef José Andrés.