Los Caños de Meca, una playa mareal y sin solución a la pérdida de arena, según el Gobierno

El Gobierno central ha señalado ante la pérdida de arena de la playa de Los Caños de Meca, en Barbate (Cádiz), ha señalado que las diferentes realimentaciones llevadas a cabo han tenido una permanencia mínima, inferior a un año, así como que esas realimentaciones «no son estables sin la adopción de medidas de estabilización artificiales mediante diques, cuestión que huelga decir, es inviable«.

En una respuesta escrita a pregunta realizada por Vox sobre la situación de esa playa, recogida por Europa Press, el Gobierno recuerda que la Demarcación de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actúa en la playa de Los Caños de Meca según fundados criterios técnicos, jurídicos y ambientales en el ámbito competencial que le corresponde.

Asimismo, ha recordado que en agosto de 2024 se informó al Ayuntamiento de Barbate que del análisis de estabilidad de esta playa, «es ya más que conocido que el estado natural de la misma es el que tiene actualmente, como puede comprobarse de la serie de fotografías históricas aéreas existentes desde 1956».

Así, ha señalado que se trata de una playa confinada, y por tanto, estabilizada, pero con carácter meramente mareal, prácticamente sin playa seca y «de ahí que las diferentes realimentaciones llevadas a cabo han tenido una permanencia mínima, inferior a un año». «Esta playa siempre ha sido así, una playa mareal y cualquier aporte que se haga, como se viene demostrando, es absolutamente ineficaz«, ha asegurado. En este sentido, ha añadido que »estas arenas aportadas vienen perdiéndose por el pie de playa, cubriendo el arrecife existente, de gran valor ecológico«.

En su respuesta, el Gobierno indicado que la playa, «salvo pequeños cambios evolutivos, ha permanecido estable en las últimas décadas, siendo ésta y no otra su configuración natural«, por lo que »no existe tal destrucción de la playa«, porque »esta playa siempre ha sido de carácter mareal, y como todas las playas, con un perfil variable anual e interanualmente«.