La playa del Pirata, el paraíso abandonado: «Hay piedras que no he visto nunca»

El calor y el levante azotan con fuerza. Son las doce del mediodía y una familia juega en la orilla de la playa del Pirata para hacer frente a la primera ola de calor del año. A la derecha, los vigila el Faro de Trafalgar; a la izquierda, el pinar de la Breña respira profundamente; y enfrente, la silueta de África rompe el horizonte. El enclave es mágico. Sin embargo, dentro de pocas horas, cuando la marea termine de subir y las olas choquen contra el acantilado, los bañistas tendrán que irse. Y lo tendrán que hacer con cuidado. La racha de temporales que sufrió el litoral gaditano terminó por destrozar los accesos de la playa del Pirata, se llevó consigo una gran cantidad de arena y dejó al descubierto piedras «que no se han visto en la vida».

Mientras tanto, David baja el toldo lateral de la terraza de su restaurante para mitigar el viento. En las últimas semanas ha visto cómo los visitantes se asoman a la playa y deciden continuar su camino en busca de otro lugar donde plantar la sombrilla. «Ven que no hay arena y se van a otras playas; hemos notado mucho la bajada de clientes», lamenta el gerente del restaurante El Caña. Él conoce la zona mejor que nadie. «Llevo aquí 52 años y hay piedras que no he visto nunca», denuncia David, que no entiende cómo «la perla de Barbate» puede estar tan desaprovechada. «Tenemos todo y no tenemos nada». El hastío a causa del sentimiento de abandono por las administraciones inunda el restaurante: «A esto se le llama el paraíso abandonado«. «Pedimos que nos arreglen los accesos a la playa, que nos limpien las calles y a ver si pueden hacer algo por la playa, que es lo principal que tenemos aquí», reivindica.

A diferencia del año pasado, ahora solo tienen una «playa de marea baja y ya está». Además, la aparición de centenares de rocas ha afectado directamente a los chiringuitos que años anteriores se montaban en esa zona. «Hasta el momento no podemos montar porque, primero, el acceso ahora mismo no es viable, no lo han arreglado para que pueda bajar cualquier tipo de vehículo y, segundo, porque donde va el chiringuito solo hay rocas», lamenta el responsable de uno de los chiringuitos, quien anhela que el viento de levante meta más arena en una playa de la que queda el «30% de su capacidad». A estas alturas del año, ya deberían haber empezado a montarlo. La tesitura es complicada: «Si no queremos perder la concesión, tenemos que seguir pagando el canon aunque no montemos». El propietario espera poder llegar a montar y pone el foco en los accesos. «Si los arreglan, yo sí podré montarlo pero el chiringuito de al lado no, porque estaría totalmente sobre las rocas», afirma.

Una pareja de Sevilla sortea la vegetación que ha conquistado más de la mitad de la pasarela. «La verdad que esta zona está muy descuidada; pero no es algo de este año. Por la zona del Faro, la cosa cambia», afirman. Al margen de los grafitis en las bajadas, el verdín en las escaleras y los desperfectos en las barandillas de madera, lo más preocupante es el camino de hormigón que conduce a la playa, visiblemente deteriorado y con un desnivel que puede llegar a ser peligroso. «Todos los accesos a la playa están en unas condiciones horrorosas. Las personas mayores dudo mucho que vengan a esta playa», señala la pareja de bañistas, quienes apuntan a otro problema que va a ir a más este verano: la presencia del alga invasora.

Juan Miguel Muñoz, concejal de Playas: «El desastre natural y turístico puede ser caótico»

El azul del mar de la playa del Pirata se ve teñido por uno más oscuro debido a la presencia del alga asiática (Rugulopteryx okamurae), que prolifera debido a la luz y a las altas temperaturas. Un problema presente en muchas playas de la provincia de Cádiz, sobre todo, en las más próximas al Estrecho de Gibraltar; sin embargo, en la playa del Pirata afectará con más fuerza, si nada cambia.

«El acceso a esa playa es totalmente impracticable: falta un metro y medio de arena, tienes que saltar. No podemos entrar tampoco con los tractores municipales, con los remolques, a recoger la basura; lo hacemos todo manual. Cuando llegue una oleada de algas y no podamos acceder, el desastre natural y turístico puede ser este año caótico», advierte Juan Miguel Muñoz, concejal de playas del Ayuntamiento de Barbate, quien reconoce que la playa del Pirata «lleva bastante tiempo dándonos quebraderos de cabeza« por la «morfología de la misma» y la «falta de mantenimiento por parte de la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico (Cádiz)».

En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó una resolución por la cual se declaraban obras de emergencia la reparación de los daños causados por el tren de temporales de marzo y abril de 2025 que afectó a la costa de la provincia de Cádiz. La intervención estaba valorada en 3,9 millones de euros y contemplaba, entre otras playas gaditanas, la reparación de los accesos de la Playa de Los Caños de Meca. «Es cierto que han anunciado desde el MITECO unas obras de actuación de emergencia, que entiendo que van a hacer, porque no tenemos constancia de ellas. Arreglarán los accesos y algunas bajadas, pero siendo suficiente si no aportan arena», denuncia el concejal de Playas.

La respuesta de la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico

El Pleno del Ayuntamiento de Barbate aprobó instar a la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico a «llevar a cabo un aporte de arena en la playa de Caños de Meca y a realizar un estudio de dinámica litoral». En respuesta a ello, la Demarcación de Costas defiende que «el estado natural de la playa es el que tiene actualmente», por lo que «no va a proceder en lo sucesivo a las retroalimentaciones de arena». Según un informe de la Demarcación de Costas al que ha tenido acceso LA VOZ, las realimentaciones de arena que se han llevado a cabo en 2015, 2016, 2018 y 2019 han sido «infructuosas a corto plazo». «Estas realimentaciones no son estables sin la adopción de medidas de estabilización artificiales mediante diques». Además, argumenta que las arenas aportadas se «pierden por el pie de playa y cubren en algún caso el arrecife sumergido existente, de gran valor ecológico».