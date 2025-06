Cancelaciones y retrasos en la industria gaditana por la huelga del Metal

Las empresas tractoras de la provincia (Airbus, Navantia y Dragados Offshore) se han visto obligadas a modificar su programa de trabajo ante la convocatoria de huelga en el sector del Metal. Los paros, que comenzarán en la madrugada del miércoles 18 y seguirán el día 19, afectan directamente a las subcontratas navales y aeronáuticas, además de a las pymes del sector de la automoción y la carpintería metálica, entre otras. La huelga, si no hay acuerdo, será indefinida a partir del lunes 23. No hay que olvidar que las grandes compañías tienen un convenio propio y no se rigen por el sectorial de la provincia.

La huelga se produce en uno de los momentos de mayor actividad industrial en las tres empresas tractoras. Esta situación ha llevado, por ejemplo, al astillero de Cádiz ha cambiar algunos planes. Así, el anuncio de huelga ha cogido al crucero 'Carnival Liberty' en mitad de la faena programada. De hecho, su armador, Carnival Cruise Line, trató sin éxito de acortar la obra para evitar la huelga. No ha sido así y ahora se encuentra atrapado en la factoría gaditana. Este crucero traía un buque de apoyo donde se alojaban las plantillas de las subcontratas extranjeras que iban a trabajar en la su reforma interior. La dirección de Carnival ha decidido que este barco-hotel, el 'Mega Regina', abandone las instalaciones y evite así la huelga.

Primeras incidencias de la convocatoria de huelga del Metal LA VOZ

El 'Carnival Liberty' entró en el dique del astillero gaditano el pasado 1 de junio para una varada y el pintado de su casco. La faena estaba prevista para 25 días, sin embargo, la compañía decidió adelantar la salida de Cádiz ante la amenaza de huelga. La empresa quería asegurar con esta medida su llegada a Nueva Orleans (EE UUU) a finales de junio para garantizar los viajes que ya están programados desde el 6 de julio. Sin embargo, el crucero se ha quedado en Cádiz

La incidencia del 'Carnival Liberty' no ha sido la única. El astillero de Cádiz también ha tachado de su programa de trabajo la intervención en la fragata 'Numancia', de la Armada española. El buque tenía fecha de entrada en el astillero el 11 de junio y, sin embargo, sigue en la Base Naval de Rota.

El impacto del anuncio de huelga también se advierte en el astillero de San Fernando, donde la construcción de las tres corbetas para Arabia Saudí puede verse seriamente afectada con estos paros. De hecho, los plazos de obra son muy ajustados y cualquier demora afectará con seguridad a su calendario de entrega.

El paro también afecta de lleno a la actividad en la planta de Dragados Offshore, en el Bajo de la Cabezuela, donde ya resulta visible la construcción de otras dos nuevas plataformas eólicas. Ambas están ahora en fase embrionaria y con el corte de bloques en talleres.Se trata de la Borwin 4 y Dolwin 4.