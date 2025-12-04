San Roque pone cerco al menudeo: armas, dinero y casi 7 kilos de droga y 12 detenidos

La Guardia Civil de los Puestos Principales de San Roque y Guadiaro, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras, ha desmantelado un total de cinco puntos de venta de droga al menudeo durante el año 2025 en distintos comercios y viviendas del término municipal de San Roque. En el conjunto de las actuaciones han sido detenidas 12 personas.

Según ha detallado la Guardia Civil, en las intervenciones se han aprehendido 4,211 kilos de hachís, 1,981 kilos de cocaína, 129 gramos de MDMA, 335 gramos de speed, 55 gramos de ketamina, 715 pastillas de éxtasis y 150 gramos de marihuana, además de 58.000 euros en metálico.

Las actuaciones se enmarcan en el Plan Operativo de Respuesta Policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas y locales de ocio, que permite actuar sobre focos de venta distribuidos en áreas habitualmente transitadas por vecinos y visitantes.

Durante los registros realizados en los diferentes puntos de venta, los agentes intervinieron también una carabina de aire comprimido, un revólver simulado, diversas armas blancas y útiles para la elaboración y corte de sustancias estupefacientes.

Los 12 detenidos, junto con las diligencias instruidas y todos los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.