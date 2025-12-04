Arriesgada maniobra en aguas de Chipiona para frenar una embarcación empleada por las redes de narcotraficantes

Las intervenciones contra el narcotráfico en el litoral gaditano se siguen sucediendo a diario. Ayer mismo, la Guardia Civil detenía en Bonanza a ocho personas que viajaban en una semirrígida cargada con provisiones para narcolanchas.

Hace apenas unos días, otro operativo frustró la entrada de un alijo de 410 kilos de cocaína en la costa de Barbate. Y este fin de semana, una nueva actuación en aguas de Chipiona ha permitido neutralizar otra embarcación dedicada a la logística del narco.

Dos detenidos

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a dos personas que tripulaban una semirrígida dedicada al abastecimiento del narcotráfico en aguas próximas a Chipiona. La embarcación, de 12 metros de eslora y equipada con tres motores de 300 CV, fue detectada el sábado 29, en torno a las 15:00 horas, por los agentes que operaban el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Comandancia.

Los operadores del SIVE identificaron la lancha navegando de forma sospechosa, con claros indicios de dedicarse al cambio de tripulación o al abastecimiento logístico de narcolanchas en alta mar. Desde ese momento se organizó un dispositivo marítimo del Servicio Marítimo Provincial para interceptarla.

Arriesgada huida narco

Una vez localizada, la semirrígida emprendió la huida, iniciando una arriesgada navegación en la que los guardias civiles tuvieron que evitar varios intentos de colisión por parte de los tripulantes. La persecución se prolongó durante varias millas, con maniobras de gran dificultad debido a la velocidad y potencia de la embarcación.

Finalmente, la pericia y destreza de los agentes permitió bloquear la narcolancha y proceder a su inmovilización. Acto seguido, los guardias civiles aseguraron la embarcación y detuvieron a los dos tripulantes por un delito de contrabando, pese a que ambos ofrecieron resistencia durante el arresto.

Este nuevo operativo se suma a la intensa actividad policial de los últimos días en la provincia, donde se han producido varias intervenciones relevantes contra redes dedicadas al narcotráfico.