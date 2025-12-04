Drogas

Pillado en Algodonales con 150 tabletas de hachís ocultas entre material de pesca

Los agentes percibieron un fuerte olor procedente del maletero y donde se ocultaba la droga

Arriesgada maniobra en aguas de Chipiona para frenar una embarcación empleada para el narcotráfico

Golpe al narco en Barbate: 410 kilos de cocaína interceptados y dos detenidos

Tabletas de hachís incautadas en un control policial en la carretera de Algodonales

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a un hombre, vecino de Alicante, tras ser sorprendido transportando 150 tabletas de hachís en el interior de un turismo interceptado en la carretera A-384, en el término municipal de Algodonales. El detenido, de 30 años, ya ha ingresado en prisión por orden judicial.

La intervención se produjo el 2 de diciembre, durante un control de personas y vehículos desplegado por la Unidad de Seguridad Ciudadana de Villamartín junto a la Unidad Cinológica de la Comandancia de Cádiz. El dispositivo formaba parte de las actuaciones contra el tráfico de drogas y el contrabando en las principales vías de comunicación de la provincia.

Detenido en la A-384

Los agentes dieron el alto a un vehículo cuyo conductor había comenzado a realizar maniobras sospechosas al detectar la presencia policial. Al identificar al único ocupante, los guardias civiles percibieron un fuerte olor procedente de la parte trasera del turismo, que estaba repleta de enseres y útiles de pesca.

Ante la sospecha de que el olor pudiera deberse al transporte de sustancias estupefacientes, los agentes efectuaron un registro superficial del conductor y una inspección más detallada del vehículo. Fue entonces cuando localizaron, oculta bajo ropa y material de pesca, una bolsa de rafia que contenía las 150 tabletas de hachís, con un peso total de 15,7 kilos.

El individuo, identificado como J.A.S., fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.

