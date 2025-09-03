La reforestación en Tarifa se pospone hasta que concluya la campaña de incendios

La Voz de Cádiz 03/09/2025

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha insistido en que Andalucía sigue siendo una comunidad autónoma «de alto riesgo» en materia de incendios forestales, y ha pedido a la ciudadanía extremar las precauciones durante este mes de septiembre.

En declaraciones realizadas este martes en Algeciras, durante una visita al Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma), García ha recordado que los técnicos de la administración comenzarán a trabajar en la recuperación de los parajes de La Peña y Sierra de Plata, en Tarifa, cuando finalice oficialmente el periodo de incendios. Ambas zonas resultaron afectadas recientemente por dos fuegos que arrasaron alrededor de 600 metros cuadrados.

«Llegará el momento de hacer la evaluación y que los técnicos empiecen a trabajar en lo que ha sucedido en Tarifa», ha señalado la consejera, subrayando que por ahora todos los esfuerzos se concentran en la prevención.

García ha explicado que septiembre sigue siendo un mes crítico en Andalucía debido a que las temperaturas permanecen altas y la humedad es muy baja, a diferencia de otras regiones del país donde ya han bajado los termómetros y han comenzado las lluvias.

Por este motivo, ha reiterado que la Agencia Andaluza de Emergencia mantiene la situación de emergencia activa y que los equipos de la Consejería «están centrados en el mes de septiembre».

«Le pido a la población, a todos los andaluces, que nos centremos en un mes que puede ser complicado todavía para Andalucía», ha concluido la consejera.