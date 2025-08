Incendio de Tarifa, en directo: última hora del fuego y zonas afectadas

Un incendio declarado en la tarde del martes 5 de agosto en Tarifa ha obligado a evacuar a 1.500 personas, 5.000 vehículos y varios hoteles, campings y chiringuitos, generando una situación de alta tensión. Desde primera hora del miércoles, dos aviones y varios helicópteros se han sumado a las labores de extinción, mientras la Junta de Andalucía pide evitar la zona y priorizar la seguridad. El origen del fuego apunta al incendio de una autocaravana en el camping de la Torre, aunque aún se está investigando. Sigue en directo todos los detalles en última hora.

Según informan, los vecinos y afectados no pueden volver a sus hogares ya que en el incendio hay aún "bastante actividad".