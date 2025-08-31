La Línea espera la caída de la Verja: «Tenemos miedo porque no sabemos cómo va a afectarnos»

La cola avanza a cuentagotas. Matrículas amarillas y blancas se alternan en una caravana que a nadie ha pillado por sorpresa. Entrar en Gibraltar en coche se hace con la paciencia de copiloto o no se hace. Por eso, hay quien prefiere hacerlo en moto o a pie. Porque cruzar, tienen que cruzar, y a tiempo. Cada día, más de 10.000 españoles atraviesan la frontera para ganarse la vida al otro lado de la Verja, que pronto pasará a la historia.

La estampa de la frontera tiene las horas contadas: el pasado 11 de junio, Reino Unido, España, la Unión Europa y Gibraltar anunciaron un «acuerdo histórico» con el que la colonia británica será considerada un territorio asociado al espacio Schengen, con el objetivo de «garantizar la prosperidad futura de toda la región». Y para lograrlo, derribarán la Verja, símbolo de separación y tensiones entre Reino Unido y España. «Se eliminarán todas las barreras físicas, controles y retenciones sobre personas y mercancías que circulan entre España y Gibraltar, preservando al mismo tiempo el espacio Schengen, el Mercado Único de la UE y la Unión Aduanera», reza el comunicado conjunto que publicaron las partes.

Noticia Relacionada Colas, controles y gasolina barata: la Verja de Gibraltar, símbolo de la separación, se despide de su historia M. Landeta Durante décadas fue la frontera física de la disputa entre España y Reino Unido y una barrera diaria para miles de vecinos del Campo de Gibraltar | Cerrada en 1969 por orden de Franco y reabierta en los 80, la frontera ha vivido décadas de tensiones políticas, controles exhaustivos y colas interminables

En cuanto a otros puntos del acuerdo, se han acordado controles fronterizos duales en Gibraltar y Schengen, tanto en el puerto como en el aeropuerto de Gibraltar, que «se realizarán en plena cooperación entre la UE y las autoridades del Reino Unido/Gibraltar». De esta manera en el caso de la UE, España realizará todos los controles Schengen y, por otra parte, en el caso del Reino Unido, los controles completos en Gibraltar se mantendrán como hasta ahora. Además, en el comunicado conjunto se remarca que el futuro acuerdo« se entiende sin perjuicio de las respectivas posiciones jurídicas de España y el Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción». El texto se prevé que se firme este otoño y, tras la ratificación del Parlamento Europeo, se espera que la frontera física desaparezca a principios de 2026.

Gema es una de las vecinas de La Línea que cada mañana va a trabajar al extranjero. Desde su puesto en la oficina de cambio de divisas, pasan todas y cada una de las personas que se dirigen a Gibraltar. Ella mira con indiferencia las nuevas noticias sobre la relación de la colonia británica con España. «Para nosotros es indiferente. No nos afecta ni para bien ni para mal. Una cosa es lo que se cuenta en los medios y otra la realidad», destaca. Sin embargo, en un estanco a unos metros más adelante, la película se ve con «miedo».

«Los clientes preguntan cuándo va a subir el tabaco y si va a hacerlo o no», afirman las dependientas de un estanco gibraltareño

«Los clientes preguntan cuándo va a subir el tabaco y si va a hacerlo o no. Tenemos miedo porque no sabemos cómo va a afectarnos», confiesan las trabajadoras linenses. Durante años, muchas personas cruzaban la Verja para repostar combustible o adquirir tabaco o alcohol, que gozaban de un precio más bajo debido a la fiscalidad reducida, un hecho que alimentaba el contrabando. Pero eso está a punto de cambiar. Para evitar «distorsiones» que podrían alterar la competencia entre una zona y otra, las partes han acordado unos «principios de fiscalidad indirecta» que se aplicarán en productos gibraltareños, incluido el tabaco, para acercarse al IVA europeo.

Antes de atender al próximo cliente, dejan clara una reivindicación común entre los españoles que cruzan cada día la frontera para ir a trabajar: «Lo que pedimos es que podamos cotizar en España y no aquí. Me he pegado cinco años trabajando y no he cotizado nada». En Gibraltar, la pensión máxima es de £571.15 -unos 660 euros- al mes; mientras que, por ejemplo, en Cádiz la pensión media es de 1.301 euros mensuales. Las pocas voces que se atreven a hablar sobre la caída de la Verja («los jefes, que son llanitos, no nos dejan hablar sobre estos temas políticos») lo hacen con resignación: «Esto se va a quedar igual. Nos lo pintan muy bonito pero a fin de cuentas va a ser lo mismo: Yo voy a seguir sin pensión».

A la sombra del Peñón, reina la incertidumbre. Tanto en los vecinos de La Línea, que ya se la han visto de todos los colores con este tema, como en los políticos. «Me gustaría recordar que hasta el momento, más allá de las reuniones que se mantuvieron en el mes de junio, no hemos vuelto a tener noticias. Esperemos que en breve se nos convoque para algún tipo de reunión para que se nos traslade información al respecto, ya que es un tema que a nuestro municipio le afecta directísimamente», afirmó el alcalde la localidad linense, Juan Franco. (La Línea 100x100), quien calificó de «muy buena noticia» el derribo de la Verja el próximo mes de «enero».

Noticia Relacionada Juanma Moreno pide información sobre el derribo de la Verja: «Nunca vamos a dejar de reivindicar la soberanía española del Peñón» La Voz de Cádiz El presidente de la Junta defiende la disolución de la frontera, pero advierte que el acuerdo debe garantizar una igualdad fiscal a ambos lados, para evitar que los ciudadanos del Campo de Gibraltar sufran desventajas frente al régimen tributario gibraltareño

Por su parte, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, vio con buenos ojos el acuerdo por el que se pondrá fin a la Verja porque «los acuerdos siempre son mejores que un mal pleito« y reclamó información «detallada» sobre el mismo. «Necesitamos entendimiento entre el Campo de Gibraltar y la colonia, pero también necesitamos información, sobre todo, acerca de cuál va a ser el tratamiento fiscal que van a tener a ambos lados de la Verja«, afirmó el presidente de la Junta, quien señaló que lo que se quiere desde la Junta es que haya «igualdad en términos fiscales a ambos lados, igualdad de oportunidades, igualdad de inversiones y en definitiva que pueda haber un desarrollo compartido entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar«.

La ausencia de frontera mejorará la actividad comercial

La Línea de la Concepción, con una población de 64.000 habitantes y una de las tasas de desempleo más altas de España ―en torno al 28%―, depende directamente de Gibraltar. «Un tercio de los trabajadores linenses trabaja en Gibraltar o presta servicio a las empresas de Gibraltar», explica Fran López, presidente de la Asociación de Asesoramiento y Desarrollo Empresarial de La Línea de la Concepción (AADELL). La incidencia de Gibraltar en el resto de la comarca también es importante: el 15% del PIB del Campo Gibraltar depende del Peñón. Tras la aplicación del acuerdo, se espera que disminuya esa dependencia.

«Va a haber menos, pero la economía gibraltareña va a ser más pujante porque, aunque se va a equilibrar el tema de los impuestos, van a ser un poquito más bajos siempre y, por tanto, van a tener mayor competitividad», valora Fran López, quien asegura que, gracias al acuerdo, «se abre una ventana de oportunidades tanto para la comarca y La Línea como también para Gibraltar». «El quitar fronteras, el quitar controles de personas y mercancías a ambos lados, va a significar mayor fluidez comercial. Nos vamos a contagiar de esa viveza y dinamización que goza la economía gibraltareña», afirma el presidente de AADELL, quien no se olvida de la importancia de optimizar las infraestructuras y la necesidad de reactivar la economía local a través de créditos blandos proporcionados por las administraciones. Además, pone el foco en el uso que se le va a dar a los terrenos que queden disponibles. «Estaría muy bien que los adquiriera el Ayuntamiento para fomentar el desarrollo de la zona tecnológica aquí al lado del aeropuerto, en la zona donde está actualmente la feria».

Por otra parte, erradicar el problema de las largas colas para entrar en Gibraltar va a mejorar la calidad de vida de los vecinos de La Línea y del resto de la Comarca. Se acabará eso de esperar horas para pasar al otro lado. «Eso se reflejará en que tendrán más tiempo libre, podrán disfrutar de su familia, de La Línea y podrán gastar en sus comercios», manifiesta.

En una joyería de la calle principal gibraltareña ansían la llegada del fin de la Verja. «Cuanto antes la retiren, mucho mejor. Significaría mayor movilidad, más turismo y, por lo tanto, y aunque suban los impuestos, un mayor número de ventas. El mercado se va a abrir más al no haber fronteras físicas«, explica el gerente del establecimiento.

ANTONIO VÁZQUEZ

«¿Por qué si trabajamos en Gibraltar no cotizamos en España?»

«Nosotros reivindicamos la eliminación de la doble imposición y que podamos cotizar en España», afirma el presidente de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar, quien valora de forma «muy positiva» el acuerdo pero mantiene los pies en el suelo y no quiere «cantar victoria hasta que llegue el mes de enero».

Por su parte, CCOO y UGT han reclamado «garantías» para los trabajadores transfronterizos. «Se destaca la importancia de garantizar derechos laborales sólidos para las más de 15.000 personas que cruzan diariamente la Verja para trabajar en Gibraltar. Es fundamental que el acuerdo contemple medidas concretas para proteger los derechos de los trabajadores transfronterizos y mejore sus condiciones de empleo y seguridad social», señalan en un comunicado. Ambos sindicatos esperan que el desarrollo del acuerdo tenga un impacto positivo en el mercado laboral andaluz, especialmente en el Campo de Gibraltar.

Los trabajadores linenses viven lo que pueden ser los últimos meses de colas con la caída de la Verja, que significará un antes y un después en la historia de España en su relación con Reino Unido.