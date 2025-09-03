Landaluce valora la reunión de Sánchez y Starmer como «oscurantista»

El alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su «preocupación por el vacío de contenido que ha transcendido« de la reunión mantenida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo británico, Keir Starmer, sobre el acuerdo con Gibraltar y ha considerado el encuentro «oscurantista sobre el tratado con Gibraltar por el desconocimiento del mismo».

Landaluce asegura que el Campo de Gibraltar «permanece ajeno a cualquier información que pudiera esclarecer las lógicas dudas que se plantean en torno a las nuevas relaciones que deberán marcar el día a día de los dos territorios que comparten una verja«. »Ahora no sabemos en que términos se planteará esa relación urdida a espaldas de la comarca que comparte territorio con la colonia británica«, ha incidido.

A juicio de Landaluce, «hasta el momento solo hemos asistido a gestos puntuales como la anunciada desaparición física de la Verja, cuyo beneficio para los trabajadores transfronterizos es innegable y nos satisfacemos por ello, pero que no es suficiente para justificar el oscurantismo sobre el resto de cuestiones importantes«.

Asimismo, ha añadido que el uso conjunto del aeropuerto, «otra de las cuestiones que parecen aseguradas, tampoco va a ser el revulsivo económico para cambiar el rumbo de una comarca que ha sido denostada por parte del Gobierno en todos los aspectos».

«En este momento de la historia de nuestra comarca y de Gibraltar, un encuentro entre España y Reino Unido, con el conocimiento de la Unión Europea, debería tener una agenda monográfica para perfilar ese acuerdo y darlo a conocer con luz y taquígrafos, algo que no ha sido así», ha insistido.

Finalmente, Landaluce ha manifestado que «la comarca tiene el mismo derecho que los otros tres actores de este acuerdo y seguimos sin saber ni el contenido del acuerdo, ni el cuándo, ni el cómo». «No sabemos más allá de vagas cuestiones que se han de incluir el tratado, pero de los asuntos verdaderamente importantes como la fiscalidad o la zona de prosperidad compartida seguimos sin saber absolutamente nada», ha incidido el alcalde y senador del PP, que ha añadido que «el tiempo pasa y el Gobierno de España debe dar la cara de una vez por todas».