Sánchez y Starmer escenifican su sintonía y apuestan por relanzar la relación tras el acuerdo sobre Gibraltar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Keir Starmer, han escenificado este miércoles su sintonía en temas como la guerra en Gaza y han mostrado su apuesta decidida por dar un nuevo impulso a la relación bilateral una vez cerrado el acuerdo sobre Gibraltar.

A este acuerdo, rubricado el pasado mes de junio entre Bruselas, Londres y Madrid y que aún está a falta de su redacción final y su ratificación, se han referido escuetamente ambos en sus breves declaraciones.

En el caso de Sánchez, que lo ha tildado de «muy afortunado», para felicitar a Starmer por que su «iniciativa» haya contribuido a «concluir con éxito» dicho acuerdo, que regirá las relaciones del Peñón con la UE tras el Brexit, y en el del primer ministro para resaltar que el nuevo marco estratégico que ambos han rubricado llega tras el «duro trabajo» respecto al Peñón, en referencia a que la negociación se ha prolongado durante más de tres años.

Asimismo, el presidente del Ejecutivo también ha elogiado la apuesta del primer ministro británico por 'resetear' las relaciones con la UE tras el Brexit ya que, ha dicho, «es algo que también reviste gran importancia para España».